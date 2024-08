残暑を吹き飛ばす、東京の絶品「冷たい麺」10選

「食べログマガジン」で掲載した、本当においしい「冷たい麺」10品をご紹介。冷やし中華、冷やし汁なし担々麺、冷麺、冷やしラーメン、すだちそば……今すぐ食べに行きたいものばかり!

まだまだ暑さが続くなか「おいしい冷たい麺が食べたい!」という欲望を満たしてくれる、厳選10品をご紹介します。

1. 揚子江菜館の「元祖冷やし中華」(神保町)

「元祖冷やし中華:五色涼拌麺」1,580円 出典:YamaNe79さん

「揚子江菜館」は、冷やし中華発祥の店とされています(諸説あり)。上品で繊細な盛り付けで、日本の四季と富士山を表現しています。甘めのタレとストレートの細麺が魅力で、きゅうり、チャーシュー、錦糸卵、糸寒天、さやえんどう、海老、椎茸など、多彩な具材が彩ります。

2. 中華料理 ときの「えび冷やし中華」(武蔵小山)

「えび冷やし中華」 1,200円 出典:Suekkssさん

<店舗情報>◆揚子江菜館住所 : 東京都千代田区神田神保町1-11-3TEL : 03-3291-0218

こちらのお店の名物の冷やし中華は4種類。醤油だれとゴマだれの2種類のタレから選べます。特におすすめはえび冷やし中華。天ぷらにした海老が8尾も入っており、豪快なビジュアルが食欲をそそります。カラシと一緒に食べるとさらにおいしさが引き立ちます。タレの風味と具材のハーモニーが絶妙で、食べ応えのある一品です。

3. 鶏舎の「冷やし葱そば」(池尻大橋)

「冷やし葱そば」1,100円 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆中華料理 とき住所 : 東京都品川区荏原3-6-8 家富ビル1階TEL : 03-3783-7957

ファンの間では「鶏舎の冷やし葱そばを食べないと夏を越せない」と言われるほどの名物メニュー。油そばのように香り豊かな香味油と麺を和えて食べます。どっさりのった葱のみじん切りの、ピリッとした辛みが後引くアクセントになります。シンプルで完成度の高い一品に病みつきになること間違いなし。

4. 中華料理 新三陽の「棒棒鶏冷やし中華」(田端)

「棒棒鶏冷やし中華」1,500円 撮影:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆鶏舎住所 : 東京都目黒区青葉台3-9-9TEL : 03-3463-5365

こちらでは4種類の冷やし中華が楽しめます。特におすすめは「棒棒鶏冷やし中華」。酸味の利いたタレが特徴で、トマト、カイワレ、クラゲ、蒸し鶏などのシンプルな具材が彩ります。中華のちぢれ麺にタレがよく絡み、バンバンジーのタレがアクセントとして絶妙な味わいを引き立てます。夏バテ気味の客を癒やす名店として親しまれています。

<店舗情報>◆中華料理 新三陽住所 : 東京都北区田端2-1-18TEL : 03-3823-0434

町中華専門家による「冷やし中華7選」はこちら>>

5. 汁なし担担麺ピリリの「冷やし担々麺」(水天宮前)

女性一人でも気軽に入れるようなオシャレな店内で、本格的な汁なし担々麺を提供する「汁なし担担麺ピリリ」。辛さを選べるのもポイントです。「冷やし担々麺」は細麺に辛いタレがよく絡み、トマトがまろやかさをプラスします。清涼感を感じながらペロリと食べ終わったら、店名通り、花椒の余韻をピリリと楽しめます。

「冷やし担々麺」1,200円 撮影:食べログマガジン編集部

6. タンタンタイガーの「冷やし汁なし担々麺」(江戸川橋)

<店舗情報>◆汁なし担担麺ピリリ住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-15-17 海老原ビル2FTEL : 070-3201-4649

汁なし担々麺専門店である「タンタンタイガー」が、季節限定・昼営業限定で提供している「冷やし汁なし担々麺」。キンキンに冷やした細麺に、ひき肉、水菜、キクラゲ、小海老など具沢山のトッピング。通常メニューと同じく辛さと痺れを選べるのでお好みの加減でどうぞ。体をスッキリ冷やしてくれます。

「冷やし汁なし担々麺」1,100円 出典:o(^0^)o ほくほくさん

<店舗情報>◆タンタンタイガー 江戸川橋店住所 : 東京都新宿区水道町2-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

>>四川マニアによる「汁なし担々麺10選」はこちらから

7. 明神下 蕎麦 おしんの「冷かけすだち」(御茶ノ水)

「冷かけすだち」1,450円 撮影:佐藤潮

フードライターの森脇慶子さんが推薦してくれたのは、すだちそば界の新星。店主の黒崎慎さんは「東京 土山人」や本店の「芦屋 土山人」など系列店で計10年ほど修業。「冷かけすだち」は「フレッシュな味わいを楽しんでほしい」と、提供直前に徳島県産のすだちをスライスし、1人前に約1.5個分使用しているそう。

<店舗情報>◆明神下 蕎麦 おしん住所 : 東京都千代田区外神田2-8-2TEL : 03-5577-5709

>>「明神下 蕎麦 おしん」の紹介記事はこちらから

8. ナツノイロの「冷やしベジソバ」(麹町)

ソラノイロ ARTISAN NOODLES(ナツノイロ) 出典:マーコラーメンさん

「ナツノイロ」は、なんと夏仕様に店名やのれんまで変えてしまったというお店。麹町の人気店「ソラノイロ ARTISAN NOODLES」が、夏の間「ナツノイロ」として冷やしラーメンとざる中華での営業を行っています。「冷やしベジソバ」は野菜たっぷりで暑い夏でももりもり食べられますよ。

「冷やしベジソバ」1,300円 出典:小林 孝充さん

<店舗情報>◆ナツノイロ住所 : 東京都千代田区平河町1-3-10 ブルービル本館 1FTEL : 03-3263-5460

>>ラーメン王による「冷やしラーメン5選」はこちら

9. コサム冷麺専門店の「冷麺」(新大久保)

「水冷麺」980円(単品) 出典:辣油は飲み物さん

新大久保にある「コサム冷麺専門店」は、日本では数少ない「冷麺専門店」です。また午前中から夜までの通し営業なので、ランチにもディナーにも、急に冷麺欲が発動してしまった時にもありがたいお店です。

冷麺類は単品での注文ももちろんできますが、“炭火焼肉が付く冷麺専門店”というコンセプトだけあって、炭火焼肉が付くセットも大人気。焼肉で冷麺を巻いて食べる、本場韓国式にトライしてみるのもまた一興です。

10. 焼肉 冷麺 ユッチャン。の「葛冷麺」(六本木)

「葛冷麺」1,320円 写真:お店から

<店舗情報>◆コサム冷麺専門店住所 : 東京都新宿区百人町1-1-26 第三サタケビル 1FTEL : 03-6233-7081

ハワイで絶大な人気を誇り、2019年1月に日本初上陸した「焼肉 冷麺 ユッチャン。」。そば粉に葛粉を配合して作られる自家製麺は、細くてツルツルでもちもち! ハワイのみならず、日本でもその中毒性の高さで冷麺好きを魅了しています。

看板メニューの「葛冷麺」は、麺とシャーベット状のスープの相性が最高! もちもちとした麺と、シャリシャリのスープの組み合わせには、夏を感じずにいられません。

<店舗情報>◆焼肉 冷麺 ユッチャン。住所 : 東京都港区六本木7-17-24 eisu.bldgTEL : 050-5596-8383

>>冷麺好き編集者による「韓国冷麺10選」はこちらから

※価格はすべて税込です。

文:食べログマガジン編集部、曾 茂、小林孝充

The post 残暑を吹き飛ばす、東京の絶品「冷たい麺」10選 first appeared on 食べログマガジン.