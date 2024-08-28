気象台は、午後1時0分に、暴風特別警報を鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、さつま町、長島町、湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。また波浪特別警報を鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、姶良市、三島村、長島町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風・波浪特別警報】鹿児島県・鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市などに発表 大災害に厳重警戒

【特別警報（暴風、波浪）】薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。

特別警報が発表された地域は、数十年に一度の、これまでに経験したことのないような重大な危険が差し迫った状況にあります。この数十年間、災害の経験が無い地域でも、決して油断しないでください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■鹿屋市

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■枕崎市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■阿久根市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・八代海

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

・八代海

予想最大波高 2.5m

・外海

予想最大波高 9m



■出水市

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・八代海

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■指宿市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■西之表市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■垂水市

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■薩摩川内市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■薩摩川内市甑島

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■日置市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■曽於市

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

最大風速 30m/s



■霧島市

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■いちき串木野市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■南さつま市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■志布志市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■南九州市

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■伊佐市

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

最大風速 40m/s



■姶良市

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■三島村

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■さつま町

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

最大風速 40m/s



■長島町

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・八代海

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

・八代海

予想最大波高 2.5m

・外海

予想最大波高 9m



■湧水町

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

最大風速 40m/s



■大崎町

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■東串良町

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■錦江町

□暴風特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報【発表】

28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■南大隅町

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■肝付町

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■中種子町

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■南種子町

□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■屋久島町

□大雨警報

・土砂災害

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

29日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 28日夜のはじめ頃



□洪水警報

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s

□波浪特別警報【発表】

29日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日昼過ぎ

予想最大波高 10m

