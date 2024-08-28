Ì¡²è¡Ö7SEEDS¡×¤ÎÉñÂæ²½·èÄê¡ª¼ç¿Í¸ø¡¦Ëö¹õÌî²ÖÌò¤ÏÁê³Ú°Ë¿¥¤¬Ã´Åö
¡¡ÅÄÂ¼Í³Èþ¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¡Ö7SEEDS¡×¤ÎÉñÂæ²½·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12·î20Æü¡Á29Æü¤Þ¤Ç¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑcoop¥Û¡¼¥ë¡¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¼¥í¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎËö¹õÌî²ÖÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤ÎÁê³Ú°Ë¿¥¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Ì¡²è¡Ö7SEEDS¡×¤Ï2017Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö·î´© flowers¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶áÌ¤Íè¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉñÂæ²½Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö7SEEDS¡Á½Õ¤Î¾Ï¡Á¡×¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤ÏËö¹õÌî²ÖÌò¤ÎÁê³Ú°Ë¿¥¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àã´Ö¥Ï¥ëÌò¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤Î°ì´ü°ì¿¶Ìò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÔ¢ÅçÄ¾´õ¤µ¤ó¡¢³ÑËôËüºîÌò¤ÏÉñÂæ¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×¤Ç´¬ÅçÍµ²ðÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤¿»³ËÜÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉ´ÀåÌò¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤Ç¿¿ÅçÌò¤ò±é¤¸¤¿ÃçÅÄÇî´î¤µ¤ó¡¢¿·´¬Âë¹°Ìò¤Ë¤Ï¡ÖMANKAI STAGE A3¡ª¡×¤Ç¾¾Àî°Ë½õÌò¤ò±é¤¸¤¿ÅÄ¸ýÎÃ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¿·Áð¤Ò¤Ð¤êÌò¤Îß·ÅÄÍý±û¤µ¤ó¤äÂäÌÖ¤Á¤µÌò¤Î¿ÜÆ£çýËã¤µ¤ó¡¢Ìî²ÐÅíÂÀÏºÌò¤ÎÀ¾»³Ï¡ÅÔ¤µ¤ó¤ä´ÅÃãÆ£»ÒÌò¤ÎÍõÀ÷¥«¥ì¥ó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢º´Æ£¤¿¤«¤ß¤Á¤µ¤ó¤Èµ×ÊÝÐÒÂç¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¡²è¸¶ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦Áê³Ú°Ë¿¥¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿´¶¯¤¤¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¬ÀÇ¹þ1Ëü2800±ß¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤Ê¤·¤¬ÀÇ¹þ9800±ß¡£8·î28Æü¤Î12»þ¤è¤ê¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êc¡ËÅÄÂ¼Í³Èþ¡¿¾®³Ø´Û¡¿ÉñÂæ¡Ø7SEEDS¡Á½Õ¤Î¾Ï¡Á¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¾ðÊóÄó¶¡¡§ÉñÂæ¡Ö7SEEDS¡Á½Õ¤Î¾Ï¡Á¡×À½ºî°Ñ°÷²ñPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2024082804.html