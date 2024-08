Da-iCEの新曲「I’ll be your HERO」が、日本テレビ『DayDay.』WE LOVE DANCE「LOVEダン -高校ダンス動画フェス2025-」の課題曲に決定した。「LOVEダン -高校ダンス動画フェス2025-」は、「1つの課題曲で高校No.1のダンス動画を決める」動画コンテスト。かつてコロナ禍の高校生を応援してきた「ダンスONEプロジェクト」が『DayDay.』で進化し、今年度も開催となる。

Da-iCE ライブ情報

<Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024>

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1112551

■公演スケジュール(開場時間/開演時間)

2024年7月4日(木) 【東京】Spotify O-EAST 18:00/19:00

2024年7月11日(木) 【東京】Zepp Shinjuku(TOKYO) 18:00/19:00

2024年7月24日(水) 【東京】Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00/19:00

2024年7月27日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 17:00/18:00

2024年8月9日(金) 【神奈川】KT Zepp Yokohama 18:00/19:00

2024年8月12日(月・祝) 【大阪】Zepp Namba (OSAKA) 17:00/18:00

2024年8月16日(金) 【東京】Zepp Haneda (TOKYO) 18:00/19:00

⇒振替日程:2024年9月19日(木)【東京】豊洲PIT18:00/19:00

2024年8月24日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 17:00/18:00

2024年8月25日(日) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 17:00/18:00

2024年8月30日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00



<Da-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM->

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1113704

■公演スケジュール(開場時間/開演時間)

2024年11月23日(土)【大阪】Asue アリーナ大阪 16:00/17:00

2024年11月24日(日)【大阪】Asue アリーナ大阪 14:00/15:00

2024年12月7日(土)【東京】国立代々木競技場 第一体育館 16:00/17:00

2024年12月8日(日)【東京】国立代々木競技場 第一体育館 14:00/15:00

課題曲となるDa-iCEの新曲「I’ll be your HERO」は、この企画のためにメンバーの花村想太が作詞作曲を担当し、書き下ろした楽曲。振り付けは、振付師のakaneと、花村想太がコラボで担当する。◆ ◆ ◆▼Da-iCE 花村想太コメント今回「LOVEダン2025」の曲を担当させていただくことになりました。ダンスボーカルグループは初ということで、高校生の皆さんの振り付けとDa-iCEの振り付けはそれぞれ違う振付師の方に作っていただくのですが、両方の振付に自分も携わることでLOVEダンとDa-iCEの関連性をより強めていけたらと思います。『I’ll be your HERO』我々がそうであったように、高校生のみなさんもきっといつか誰かのヒーローになれると思います。そんな決意をダンスで魅せていただけたら嬉しいですし、僕達も示していけたらなと思います。◆ ◆ ◆『DayDay.』では、本日8月28日(水)から番組公式HPで「LOVEダン -高校ダンス動画フェス2025-」の参加チームを募集開始しており、課題曲「I’ll be your HERO」と振り付けは9月下旬に発表予定となっている。この動画コンテストでは、全参加校の動画をakaneが選考し、その中から数校が決勝に進出。チームワーク、作品への思い・コンセプト、ダンススキルで審査され、決勝の動画審査は視聴者がダンス動画に投票する一般投票のみ。優勝チームは2025年春、番組の生放送で発表となる。