アトリエシリーズ最新作『ユミアのアトリエ』発売決定 9月2日には発売決定記念番組が配信
コーエーテクモゲームスは、錬金術RPG『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻創の地〜』（PS5／PS／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Steam）を2025年初頭に発売することを決定した。
【動画】『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻創の地〜』デビュートレーラー
この度公開された映像では、美しい世界やそこに生きる巨大生物、ユミアのカッコいいアクションなどが見られた。さらに、9月2日には、『ユミアのアトリエ』発売決定記念番組が決定。本作の続報や新映像が公開される。
『ユミアのアトリエ』は、PS5／PS／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Steam向けに2025年初頭発売予定。
【動画】『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻創の地〜』デビュートレーラー
この度公開された映像では、美しい世界やそこに生きる巨大生物、ユミアのカッコいいアクションなどが見られた。さらに、9月2日には、『ユミアのアトリエ』発売決定記念番組が決定。本作の続報や新映像が公開される。
『ユミアのアトリエ』は、PS5／PS／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Steam向けに2025年初頭発売予定。