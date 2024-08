11人組グローバルボーイズグループ・INI(池崎理人※崎=たつざき)、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢(※高=はしごだか)、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅)が28日、都内で行われた「ビューティーグルーミングブランド『Schick FIRST TOKYO』新CM発表会に出席。佐野が、CMの見どころを伝えた。INIが出演する新CM「Schick FIRST TOKYO 幕開け編(30秒)」「Schick FIRST TOKYO 高鳴る衝動編(15秒)」「Schick FIRST TOKYO 変貌自在篇(15秒)」は、9月11日より放映開始される予定。新CMには、INIの新曲「FIRST」が採用されている。

佐野は「CGの商品をキャッチするのが難しかったです。撮影時はCGが入っていなかったので、想像つかなかったのですが」と切り出すと、西が「そりゃそうだろ!」とツッコみ。天然な一面を見せつつ「完成したものを見て驚きました」と達成感をにじませた。また、CMではフリーダンスも披露。「メンバーの尾崎くんとフリーダンスをしたのですが、息ぴったりだったのでそこは難しくはなかった」ときっぱり。尾崎と顔を見合わせ、「ぜひ息ぴったりのところも見てください」とアピールした。そして、後藤も「声を出し合って盛り上がった楽しい撮影ができたと思います」とフリーダンスの撮影を回想。「うしろで盛り上がっているメンバーにも細かいところまで注目してほしいなと思います」と呼びかけた。