“THE BLACK LABEL初のガールズグループ”MEOVV、4人目のメンバーANNAを公開

THE BLACK LABEL初のガールズグループMEOVVのメンバーANNA(アンナ)がベールを脱いだ。昨日(27日)、THE BLACK LABELは公式SNSチャンネルを通じて、MEOVVの4人目のメンバーANNAのトレーラー映像を公開した。ANNAの目にフォーカスを合わせた「EYES OF MEOVV」の映像は、MEOVVのデビューを心待ちにするK-POPファンの好奇心を刺激し、期待を高めた。メンバーたちの目だけを公開する「EYES OF MEOVV」は、5匹の猫をグループのアイデンティティとしたMEOVVの世界観を強化する予告コンテンツだ。

その後、午後6時に公開されたANNAのトレーラー映像は、これまでとは異なる新しい雰囲気を与えた。映像では、典型的な美しいビジュアルを誇るMEOVVの4人目のメンバーANNAが、抜群のオーラを放っており、視線を釘付けにする。特に、日本のコンビニのようなセットや制服姿などが登場し、ファンの間で話題となった。ELLA、GAWON、SHOOINに続いて公開され、MEOVVに新たなカラーを加えたANNAの活躍に注目が集まる。THE BLACK LABELの代表TEDDYがプロデュースするガールズグループMEOVVは、9月デビューを控えている。