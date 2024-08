綾野剛と豊川悦司がダブル主演を務めるNetflixシリーズ「地面師たち」(独占配信中・全7話)が、Netflixの日本トップ10(テレビ部門、8月19日〜25日)で1位を獲得し、7月25日の配信開始以来、5週連続首位をキープする快挙を達成した。

本作は、映像化困難と言われた新庄耕の同名クライムノベルを大根仁監督が実写ドラマ化。不動産売買を餌に巨額の金を騙し取る詐欺師集団「地面師」たちによる前代未聞の事件を描く。地面師グループのメンバーを綾野、豊川、北村一輝、ピエール瀧、染谷将太、小池栄子が演じるほか、リリー・フランキー、池田エライザ、山本耕史らが共演する。

「今日のTV番組TOP10(日本)」では、2位のチョン・ヘイン&チョン・ソミン主演のロマンティックコメディー「となりのMr.パーフェクト」や、合同ライブイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」に一時的に1位の座を奪われることも出てきたが、それでも幾度となく首位奪還し続けており、週間ランキングではその勢いままに記録を更新し続けている。

なお、同期間(8月19日〜25日)の「週間グローバルTOP10」では、前述の「となりのMr.パーフェクト」が前週の5位から2位にランクアップしたほか、韓国発話題のミステリースリラー「誰もいない森の奥で木は音もなく倒れる」が初登場4位でランクイン。前週1位のチ・ジニ主演ドラマ「家いっぱいの愛」は5位、「地面師たち」は9位とランクダウンした。また、1位にはメキシコ発、誕生日パーティーに集まった家族を襲う悲劇を描いた「Accidente/アクシデンテ」が、72の国と地域でトップ10入りという圧倒的な勢いでその座につく結果となった。(高橋理久)