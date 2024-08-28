¥Æ¥ìÄ«¡¦ÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£ÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¤ÎÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¥³¡¼¥Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½ë¤µ¤È¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤È¾¯¤·¤À¤È¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¹õ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ëº°¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ËÈþ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈþº»´õ¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤µ¤¤Á¤ã¤óÈþ¿Í¤µ¤ó¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÎÓÈþº»´õ¡Ê¤Ï¤ä¤· ¤ß¤µ¤¡Ë
1990Ç¯5·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£¡ØANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ä¡Ø½¸¤Þ¤ì¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ëã¿ý¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¸ø¼°¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tvasahi_announcers¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¥³¡¼¥Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½ë¤µ¤È¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤È¾¯¤·¤À¤È¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¹õ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ëº°¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ËÈþ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈþº»´õ¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤µ¤¤Á¤ã¤óÈþ¿Í¤µ¤ó¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÎÓÈþº»´õ¡Ê¤Ï¤ä¤· ¤ß¤µ¤¡Ë
1990Ç¯5·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£¡ØANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ä¡Ø½¸¤Þ¤ì¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ëã¿ý¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¸ø¼°¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tvasahi_announcers¡Ë