・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７５．５３ドル（－１．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５５２．９ドル（－２．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９９５．１セント（－２．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０８．２５セント（＋１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３６７．２５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９６７．５０セント（＋７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８０．５４（－１．４３）

出所：MINKABU PRESS