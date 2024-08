第2位:三浦翔平(33票)

All About ニュース編集部は4月15日〜6月24日の間、全国20〜60代の男女219人を対象に、「30代男性俳優に関するアンケート」を実施しました。本記事では、「ビジュアルが良いと思う30代男性俳優」ランキングの結果を発表します。2位には、「三浦翔平」さんがランクイン!2007年の「第20回 ジュノンボーイコンテスト」でフォトジェニック賞、理想の恋人賞を受賞。その後多くの若手俳優を輩出したドラマ『ごくせん』(日本テレビ系)で俳優デビューを果たしました。映画『THE LAST MESSAGE 海猿』では「第34回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞。その後もイケメン俳優として数多くの作品に出演しています。

第1位:佐藤健(46票)

自由回答を見ると、「非の打ち所がない整った顔と爽やかな笑顔と清潔感のあるオーラ」(40代女性/愛知県)や、「キリっとした顔立ち、柔らかい印象の顔立ち好きなので。肌の奇麗さは男女共大切だと思います」(30代女性/東京都)、「個人的にすごく好みのタイプなので、三浦翔平さんが断トツです!」(40代女性/新潟県)といったコメントが寄せられていました。1位は、「佐藤健」さんです!イケメン俳優の登竜門と言われてきた仮面ライダーシリーズ『仮面ライダー電王』(テレビ朝日系)でデビュー。『ROOKIES』シリーズ(TBS系)や映画『るろうに剣心』シリーズ、大河ドラマ『龍馬伝』(NHK)といった話題作・人気作に次々と出演を果たし、注目の俳優として多方面から評価されています。2017年には映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』で日本アカデミー賞優秀主演男優賞も受賞するなど、人気・実力ともに国内を代表する役者です。自由回答を見ると、「現代流のさわやかさとかっこよさを持っています」(50代男性/北海道)や、「断然佐藤健さんです。ルックスにおいては完璧だと思います」(50代女性/山口県)、「若いときからずっと格好いいままだと思います」(50代女性/埼玉県)といったコメントが寄せられていました。※コメントは全て原文ママです