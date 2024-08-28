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気象台は、午前8時12分に、大雨警報（土砂災害）を宮崎市、都城市、日南市、三股町、国富町、綾町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・宮崎市、都城市、日南市、三股町、国富町、綾町に発表

南部平野部、南部山沿いでは、土砂災害に警戒してください。南部平野部では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m

■都城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■日南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　28日夜のはじめ頃から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　9m

■串間市
□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　9m

■三股町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

■国富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■綾町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）