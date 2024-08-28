【大雨警報】宮崎県・宮崎市、都城市、日南市、三股町、国富町、綾町に発表
気象台は、午前8時12分に、大雨警報（土砂災害）を宮崎市、都城市、日南市、三股町、国富町、綾町に発表しました。
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南部平野部、南部山沿いでは、土砂災害に警戒してください。南部平野部では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼前から29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
28日昼前から29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m
■都城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼前から29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■日南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼前から29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
28日夜のはじめ頃から29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
□波浪警報
29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 9m
■串間市
□波浪警報
29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 9m
■三股町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼前から29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
■国富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼前から29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■綾町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼前から29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）