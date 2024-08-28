【波浪警報】大分県・大分市、別府市、臼杵市、津久見市、杵築市、日出町に発表
気象台は、午前8時4分に、波浪警報を大分市、別府市、臼杵市、津久見市、杵築市、日出町に発表しました。
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中部では、28日昼過ぎから高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大分市
□波浪警報【発表】
28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
予想最大波高 4m
■別府市
□波浪警報【発表】
28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
予想最大波高 4m
□波浪警報【発表】
28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
予想最大波高 4m
■津久見市
□波浪警報【発表】
28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
予想最大波高 4m
■杵築市
□波浪警報【発表】
28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
予想最大波高 4m
■日出町
□波浪警報【発表】
28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
予想最大波高 4m