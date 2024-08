『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON4』最終回のゲストにEXILE NAOTOが登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「FANTASTICSメンバーに生まれ変わるなら誰がいいか?」という質問に、NAOTOは「圧倒的に(八木)勇征と(中島)颯太」と回答!

FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』の#9(最終回)が、日本テレビで9月3日に放送される。

今回のゲストは、EXILE NAOTO(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS)。NAOTOはメンバーとの意外な交流を明かす他、「LDHの歴史の中で新しいものにチャレンジする。演出の仕方が俺らじゃ出てこない!」とFANTASTICSについてベタ褒め。

そんな大先輩を前に、普段は聞けない質問を投げかけるFANTASTICSのメンバーたち。仕事についてはもちろん、木村慧人は「体型のキープ方法」、佐藤大樹は「お肌のケアは?」、堀夏喜からは「今集めているもの」など、プライベートが覗ける質問が続々と飛び出す。

また、「FANTASTICSメンバーに生まれ変わるなら誰がいいか?」という質問に、NAOTOは「圧倒的に(八木)勇征と(中島)颯太」と返答。その理由とは!?

■FANTASTICSが“三代目 J SOUL BROTHERS愛”を試すクイズで珍解答が続出

さらに、FANTASTICSの三代目 J SOUL BROTHERSへの愛を確かめるべくNAOTOがクイズを出題。

「絶対いける!」「余裕すぎる!」と豪語するメンバーたちだったが、年齢にまつわる問題や超ヒット曲の立ち位置に関するものまで、全問正解でもおかしくないクイズにまさかの珍解答が続出する。

■『BACK TO THE MEMORIES』PART1からPART3までのアーカイブ配信が決定!

FANTASTIC 6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)が懐かしい名曲の数々を披露するライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』が、9月27日から10月29日まで開催される。

これを記念して、9月7日からHuluにてPART1からPART3まで全3作品のアーカイブ配信が決定。

さらに、『BACK TO THE MEMORIS PART4』の開催を記念してポップアップショップ&コラボカフェが、9月14日から10月4日まで東京、10月10日から11月5日まで大阪と福岡で行われる。詳細は『BACK TO THE MEMORIES PART4』の公式サイトで。

番組情報

日本テレビ『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』#9

09/03(火)25:04~25:34

出演:FANTASTICS(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

ナビゲーター:マイケル富岡

レジェンドゲスト:EXILE NAOTO

舞台情報

ライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』

期間:9月27日(金)~10月29日(火)まで愛知・東京・大阪・福岡・福島・長野の6都市で開催

出演:FANTASTIC 6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)、陣内孝則 他

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff4/

『BACK TO THE MEMORIES PART4』公式サイト

https://fantastage.com/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://www.ldh.co.jp/management/fantastics/