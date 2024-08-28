　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の3万8230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42461.81円　　ボリンジャーバンド3σ
40666.14円　　ボリンジャーバンド2σ
40592.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38870.47円　　ボリンジャーバンド1σ
38625.20円　　75日移動平均
38242.00円　　5日移動平均
38230.00円　　28日夜間取引終値
37600.00円　　一目均衡表・転換線
37271.80円　　200日移動平均
37074.80円　　25日移動平均
35279.13円　　ボリンジャーバンド-1σ
35170.00円　　一目均衡表・基準線
33483.46円　　ボリンジャーバンド2σ
31687.79円　　ボリンジャーバンド3σ
264.44円　　27日日経平均株価現物終値


株探ニュース