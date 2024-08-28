日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の3万8230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42461.81円 ボリンジャーバンド3σ
40666.14円 ボリンジャーバンド2σ
40592.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38870.47円 ボリンジャーバンド1σ
38625.20円 75日移動平均
38242.00円 5日移動平均
38230.00円 28日夜間取引終値
37600.00円 一目均衡表・転換線
37271.80円 200日移動平均
37074.80円 25日移動平均
35279.13円 ボリンジャーバンド-1σ
35170.00円 一目均衡表・基準線
33483.46円 ボリンジャーバンド2σ
31687.79円 ボリンジャーバンド3σ
264.44円 27日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42461.81円 ボリンジャーバンド3σ
40666.14円 ボリンジャーバンド2σ
40592.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38870.47円 ボリンジャーバンド1σ
38625.20円 75日移動平均
38242.00円 5日移動平均
38230.00円 28日夜間取引終値
37600.00円 一目均衡表・転換線
37271.80円 200日移動平均
37074.80円 25日移動平均
35279.13円 ボリンジャーバンド-1σ
35170.00円 一目均衡表・基準線
33483.46円 ボリンジャーバンド2σ
31687.79円 ボリンジャーバンド3σ
264.44円 27日日経平均株価現物終値
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