TR-IPD2110-FS-SMBK

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　「BCNランキング」2024年8月12日から18日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック

TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）

2位　10.2インチiPad(2019)フラップケース ブラック

TB-A19RWVBK（エレコム）

3位　iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック

TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）

4位　iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック

TB-A18RWVBK（エレコム）

5位　iPad Air 11インチ(M2/2024)/ iPad Air(第5 / 4世代)用 [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース(ライトブラック)

TRV-IPD24AS-FS-SMBK（トリニティ）

6位　iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語

MQDP3J/A（アップル）

7位　iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック

TB-A19RWVFUBK（エレコム）

7位　iiPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー

TR-IPD2110-FS-MGGY（トリニティ）

9位　LAVIE Tab T10 フォリオケース＆保護フィルム

PC-AC-AD030C（NEC）

10位　iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー

TB-A22RSANV（エレコム）

10位　11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)

MXQT2J/A（アップル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。