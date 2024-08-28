今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10 2024/8/28
「BCNランキング」2024年8月12日から18日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
2位 10.2インチiPad(2019)フラップケース ブラック
TB-A19RWVBK（エレコム）
3位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
4位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
5位 iPad Air 11インチ(M2/2024)/ iPad Air(第5 / 4世代)用 [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース(ライトブラック)
TRV-IPD24AS-FS-SMBK（トリニティ）
6位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
7位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
7位 iiPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー
TR-IPD2110-FS-MGGY（トリニティ）
9位 LAVIE Tab T10 フォリオケース＆保護フィルム
PC-AC-AD030C（NEC）
10位 iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー
TB-A22RSANV（エレコム）
10位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
2位 10.2インチiPad(2019)フラップケース ブラック
TB-A19RWVBK（エレコム）
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
4位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
5位 iPad Air 11インチ(M2/2024)/ iPad Air(第5 / 4世代)用 [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース(ライトブラック)
TRV-IPD24AS-FS-SMBK（トリニティ）
6位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
7位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
7位 iiPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー
TR-IPD2110-FS-MGGY（トリニティ）
9位 LAVIE Tab T10 フォリオケース＆保護フィルム
PC-AC-AD030C（NEC）
10位 iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー
TB-A22RSANV（エレコム）
10位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。