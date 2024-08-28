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気象台は、午前7時21分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、長島町、大崎町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】鹿児島県・枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市などに発表

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■枕崎市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■阿久根市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
・外海
　予想最大波高　9m

■指宿市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■西之表市
□暴風警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　予想最大波高　10m

■薩摩川内市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■薩摩川内市甑島
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■日置市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■いちき串木野市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■南さつま市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■志布志市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■南九州市
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■三島村
□暴風警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　予想最大波高　10m

■長島町
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　28日昼前から29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
・外海
　予想最大波高　9m

■大崎町
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■東串良町
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■南大隅町
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■肝付町
□暴風警報【発表】
　28日昼過ぎから29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■中種子町
□暴風警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　予想最大波高　10m

■南種子町
□暴風警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　予想最大波高　10m

■屋久島町
□暴風警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s
□波浪警報
　29日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日朝
　予想最大波高　10m