¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÂ¿ºÍ¤Ê¥È¥ë¥³ÂåÉ½SB¤¬²ÃÆþ¡Ä°ÜÀÒ¶â¤ÏÁí³Û48²¯±ß¤Ë
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï27Æü¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤«¤é¥È¥ë¥³ÂåÉ½DF¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¥°¥ë(24)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏÁí³Û3000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó48²¯4000Ëü±ß)ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥ë¥³¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¥ª¥é¥ó¥À·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î¸µ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥«¥Ç¥£¥ª¥°¥ë¡£NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¡¢2018Ç¯²Æ¤ËÉã¿Æ¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥³¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤½¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ»»204»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18¥´¡¼¥ë22¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Àè¤Î¥æ¡¼¥í2024¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
174Ñ¤Î±¦Íø¤DF¤Ïº¸¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤ÊÂ¿ºÍ¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÈ×Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤ä¹â¤¤¥×¥ì¥¹²óÈòÇ½ÎÏ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÖÈ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥³¤ò¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤¹·Á¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤âÈó¾ï¤ËÆÀ°Õ¤À¡×
¡ÖÈà¤Ï¼ç¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤âº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ±û¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£Èà¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÇ®¿´¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤°¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏÁí³Û3000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó48²¯4000Ëü±ß)ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥ë¥³¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¥ª¥é¥ó¥À·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î¸µ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥«¥Ç¥£¥ª¥°¥ë¡£NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¡¢2018Ç¯²Æ¤ËÉã¿Æ¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥³¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Àè¤Î¥æ¡¼¥í2024¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
174Ñ¤Î±¦Íø¤DF¤Ïº¸¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤ÊÂ¿ºÍ¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÈ×Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤ä¹â¤¤¥×¥ì¥¹²óÈòÇ½ÎÏ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÖÈ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥³¤ò¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤¹·Á¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤âÈó¾ï¤ËÆÀ°Õ¤À¡×
¡ÖÈà¤Ï¼ç¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤âº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ±û¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£Èà¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÇ®¿´¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤°¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×