¡ÖÀäÉÊ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¡×£±G£±A¤ÈÌöÆ°¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡È£¸ÅÀÉ¾²Á¡É¤Ç¾Î»¿¡ª¡ÖGK¤òÆñ¤Ê¤¯¤«¤ï¤·¤Æ¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î27Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î£²²óÀï¤Ç¡¢º£²Æ¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬£²Éô¤Î¥Î¡¼¥ê¥Ã¥¸¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë£²¥·¥ã¥É¡¼¤Î±¦¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¤ÏÌöÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï³«»Ï£²Ê¬¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡á¥Þ¥Æ¥¿¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÎ¢È´¤±¤·¡¢GK¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£57Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥Þ¥Æ¥¿¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ª¤ß¤ÊÈ´¤±½Ð¤·¤Ç·è¤á¤¿³ùÅÄ¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡õÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¤³¤Î½éÃÆ¤ò¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥«¥Þ¥À¤Ï¡ÊÁê¼êGK¤Î¡Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥í¥ó¥°¤òÆñ¤Ê¤¯¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØWE ARE PALACE¡Ù¤Ï¡¢ºÎÅÀµ»ö¤Ç£±¥´¡¼¥ë¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÇØÈÖ¹æ18¤Ë¡Ö£¸ÅÀ¡×¤òÉÕÍ¿¡£¤³¤¦»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤«¤ï¤·¡¢ÀäÉÊ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤¿¡×
¡¡£²Éô¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢28ºÐ¤Î¥µ¥à¥é¥¤Àï»Î¤¬¤Ä¤¤¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë£²¥·¥ã¥É¡¼¤Î±¦¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¤ÏÌöÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï³«»Ï£²Ê¬¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡á¥Þ¥Æ¥¿¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÎ¢È´¤±¤·¡¢GK¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£57Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥Þ¥Æ¥¿¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ª¤ß¤ÊÈ´¤±½Ð¤·¤Ç·è¤á¤¿³ùÅÄ¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡õÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¤³¤Î½éÃÆ¤ò¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥«¥Þ¥À¤Ï¡ÊÁê¼êGK¤Î¡Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥í¥ó¥°¤òÆñ¤Ê¤¯¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØWE ARE PALACE¡Ù¤Ï¡¢ºÎÅÀµ»ö¤Ç£±¥´¡¼¥ë¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÇØÈÖ¹æ18¤Ë¡Ö£¸ÅÀ¡×¤òÉÕÍ¿¡£¤³¤¦»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤«¤ï¤·¡¢ÀäÉÊ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤¿¡×
¡¡£²Éô¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢28ºÐ¤Î¥µ¥à¥é¥¤Àï»Î¤¬¤Ä¤¤¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô