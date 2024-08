おまかせコース6,600円！ すでに人気店の予感がする、ハイコスパな隠れ家風居酒屋（京都・京都市役所前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都・京都市役所前駅近くにオープンした居酒屋。心がほっこりする、お出汁たっぷりの京料理コースがお手頃価格で楽しめます。

明けましておめでとうございます(京都・京都市役所前)

看板 写真:お店から

2023年11月14日、都営地下鉄・京都市役所前駅2番出口から徒歩約4分のところにオープンした「明けましておめでとうございます」は、予約制の居酒屋。同じく京都市内にある「おうちごはん中島家」や「京町家おばんざい こはく」を姉妹店に持つ株式会社utuwaが手がけるお店です。

一度聞いたら忘れられないキャッチーな店名には2つの意味が込められており、ひとつはインパクトのある店名で末長くお越しいただけるように。もうひとつは「みなさまの人生がここからさらに明けていきますように」との願いが込められています。

店舗の扉 出典:こばみつさん

京町家の細い路地を進んでいくと、ひっそり佇むお店の入り口が見えてきます。知る人ぞ知る大人の隠れ家のような雰囲気。入店は完全予約制で、17時と19時半の2部制になっています。

造り盛り5種 写真:お店から

メニューは、旬の食材を使ったおすすめコース6,600円のみ。季節のお椀ものからおばんざい3種盛り、お造り盛り合わせ、焼き物、揚げ物、本日の土鍋ご飯、デザートまで、全10品とボリュームたっぷりです。舞鶴漁港直送の魚介類や、季節の京野菜を使った料理は、季節ごとに内容が変わる楽しみも。

お飲み物 写真:お店から

京都の地酒やクラフトジンやクラフトビールなど、ご当地ドリンクも豊富に取り揃えられ、自家製ジンジャーや季節のフルーツシロップで割るサワーも人気があります。

U字形のカウンター 出典:jan_15さん

店内にはU字形のカウンターが10席。目の前で調理している姿が見られる、ライブ感あふれる造りになっています。気さくなスタッフとおしゃべりに花を咲かせても良いですね。近くにお住まいの方はもちろん、観光で訪れた方にも行ってほしい隠れ家風居酒屋です。

食べログレビュアーのコメント

炊き込みご飯 出典:ooguishioriooさん

『・白味噌椀

煮大根、鯛、菜の花

・春の先付け

蛍烏賊新物青海苔和え

春キャベツ大葉味噌和え

スナップ胡麻和え

・お造り

紋甲いか

鰤塩たたき

鯛

ヒラメ塩ポン酢

赤海老

・出汁巻卵と生湯葉餡掛け

・鰆とみかんの照り焼き

・河豚の唐揚げ、九条ネギソース

筍とこごみの天ぷら

・鰻と牛蒡の天ぷら海苔巻き

・京若地鶏の塩焼き

・蛍烏賊筍、しらすご飯

・日本酒レアチーズと羊羹

こんだけでて、コース6600円

破格すぎる

鰆とみかんの照り焼きとか

鰻と牛蒡の天ぷら海苔巻きの

甘辛い味付けが個人的に好きやったなあ

ご飯は炊き込みご飯で、上に蛍烏賊、シラス、筍がこんもり。

一杯目はそのまま、二杯目は漬け卵黄のけ、

三杯目は削り立ての鰹節と炙りバターをのせて、

四杯目は出汁茶漬けで

と変化つけてくれるのも飽きずに食べれて嬉しい

あ、あまったらおにぎりにもしてくれました笑

帰りの夜桜も綺麗な場所でした』(ooguishioriooさん)

さわらと鱈の子 出典:のんの16985さん

『17時と19:30スタートの2部制

19:30予約の為、一斉スタートなので早めに19:15分に行ったら早過ぎて路地の入り口開いてませんでした。行くかたは5分前到着で十分です。

一斉スタートの10品

10品はそれぞれ工夫がこらしてあり、お腹いっぱいになりました。

味も全て美味しかった。

洗練された京料理ではなく、洗練された高級京風居酒屋と行った感じ。 直接手渡しの鰻とごぼうの海苔巻きが美味しかった、ご飯ははさんでありません。

格式の高い京料理より気軽に楽しめ京都を満喫出来る素敵なお店でこれからもっと流行って予約困難になりそうです。

間違いなく京旅行に来る友人に勧めたいお店

コスパ6600円だとやっぱり紹介しやすい。

季節によって食材変えるのでメニュー変更の時期は決めてないとの事。

楽しい時間をありがとうございました。

また伺います』(のんの16985さん)

※価格は税込

<店舗情報>◆明けましておめでとうございます住所 : 京都府京都市中京区木屋町通二条下る東生洲町489TEL : 050-5590-9844

