¡Ö1ÅÀ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î11¾¡ÌÜ¡¡¿¹²¼Äª¿Î¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤òÀ©¤·Èï°ÂÂÇ4¡¢1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡Íø
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü2-1¹Åç(27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
¼ó°Ì¡¦¹Åç¤òÁê¼ê¤ËÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿ÃæÆü¡£ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ïº£µ¨11¾¡ÌÜ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¹â¶¶Åê¼ê¡£¹Åç¤Î¹¥Åê¼ê¡¢¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÅ¸³«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÅÀ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡Öº£Æü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÍî¹ç¤µ¤ó¤¬¥Ð¥ó¥È¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹â¶¶Åê¼ê¡£¤·¤«¤·4²ó¡¢¡Ö(ÀÐÀîÁª¼ê¤¬)ÂÇ¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Íî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÕÅ¾ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀÐÀî¹·ÌïÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²£¤Ë¤¤¤¿ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä»ë¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤Ï7²ó(112µå)¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ4¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢2»Í»àµå¡¢1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¡ÖÅÀ¼è¤Ã¤¿¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È0¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¥ê¥º¥à¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¡¢5²ó°Ê¹ßÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£