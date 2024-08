英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

undergo

(動)(治療・変化など)を経験する、受ける

「下を通る(go under)」→「経験する」

undergo(undergo-underwent-undergoneと活用する)は「〜を経験する」という意味で用いられる。

特に上のように何らかの治療や変化などを表す語を目的語にとって、「〜を経験する」という意味で使うことが多い。

そうした治療・手術や変化などを「耐えながら経験する」というニュアンスのある語で、経験は経験でも主に不快な経験に対して使われる傾向が強い語だ。

underとgoを合わせたundergoが、どうしてこのような意味になるのかがイメージできずに覚えづらかった人がいるかもしれない。

上の図にある通り、トンネルに見立てた変化や手術などの過程の「下を通る(go under)」ことが、すなわち「経験する」ことだと考えておくと、覚えやすいのではないだろうか。

undergoを使った例文を見てみよう

The actor underwent treatment for skin cancer earlier this year.

その俳優は今年、皮膚がんの治療を受けた

◆ 「治療を受ける」には、他にもgetやreceiveといった動詞が使える

He underwent brain surgery in May.

彼は5月に脳の手術を受けた

◆ 「手術を受ける」は他にもhave a surgeryや、go under the knifeという表現もある(「医者の持つナイフ(=メス)の下に行く」が直訳)

They do not want their son to undergo an autopsy.

彼らは息子の司法解剖を望んでいない

You will have to undergo a drug test before being hired.

あなたは採用の前に薬物検査を受ける必要がある

The music industry has undergone some major changes over the past decade.

音楽業界は過去10年で大きな変化を経験してきた

Troy underwent a personal transformation after he was adopted at age 14.

トロイは14歳で養子になった後に人格が変わった

The monument is undergoing restoration.

その記念碑は修復工事を受けている

◆ 〈変化〉を表す名詞の中でも、特にrestoration(修復)、renovation(改修)、makeover(作りかえ、改装)、repair(修理)、reconstruction(再建)、reorganization(組織再編)、overhaul(見直し)のように「作り直すこと」を意味する語と一緒に用いることが多い

The clock tower is set to undergo an extensive renovation project.

その時計塔の大規模な改修プロジェクトが始まることになっている

The hotel has undergone a series of makeovers and expansions over recent years.

そのホテルは近年、改装や拡張を繰り返してきた

The tax system underwent a complete overhaul last year.

税制は昨年、完全な見直しが行われた

They will undergo training for up to six months.

彼らは最長で6ヵ月間のトレーニングを受けることになる

Surprisingly, her work is undergoing a revival in popularity.

驚いたことに、彼女の作品の人気が復活している

◆ このように、明らかに良いことに対して用いることもある

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)