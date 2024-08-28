日経225先物：28日夜間取引終値＝70円安、3万8230円
28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比70円安の3万8230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8288.62円に対しては58.62円安。出来高は7126枚だった。
TOPIX先物期近は2677.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比3.3ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 38230 -70 7126
日経225mini 38215 -85 177082
TOPIX先物 2677.5 -3 9026
JPX日経400先物 24430 -150 799
グロース指数先物 675 -2 991
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2677.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比3.3ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 38230 -70 7126
日経225mini 38215 -85 177082
TOPIX先物 2677.5 -3 9026
JPX日経400先物 24430 -150 799
グロース指数先物 675 -2 991
東証REIT指数先物 売買不成立
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