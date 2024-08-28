　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比70円安の3万8230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8288.62円に対しては58.62円安。出来高は7126枚だった。

　TOPIX先物期近は2677.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比3.3ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38230　　　　　 -70　　　　7126
日経225mini 　　　　　　 38215　　　　　 -85　　　177082
TOPIX先物 　　　　　　　2677.5　　　　　　-3　　　　9026
JPX日経400先物　　　　　 24430　　　　　-150　　　　 799
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　-2　　　　 991
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース