28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比70円安の3万8230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8288.62円に対しては58.62円安。出来高は7126枚だった。



TOPIX先物期近は2677.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比3.3ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38230 -70 7126

日経225mini 38215 -85 177082

TOPIX先物 2677.5 -3 9026

JPX日経400先物 24430 -150 799

グロース指数先物 675 -2 991

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

