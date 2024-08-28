¡Ú½©¾ì½ê¡Û£ÖËÜÌ¿¤ÏÂç´Ø¸õÊä¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï²Æ½ä¶È¤Ç³Î¿®¡Ö¥¹¥¿¡¼À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×
¡¡¿·Âç´ØÃÂÀ¸¤Ï¤Ê¤ë¤«¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï£¹·î£¸Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡££··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê£³£²¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬£³¾ì½ê¤Ö¤ê£±£°ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âç´Ø¸õÊä¤Î´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï£¹¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾º¿Ê¤Ïº£¾ì½ê°Ê¹ß¤Ø»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£°¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¤¬¤Ö¤ê¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢½©¾ì½ê¤òÅ¸Ë¾¡£Âç¤ÎÎ¤¤ò£Ö¸õÊä¤Ë»ØÌ¾¤·¡¢Àè¾ì½ê¤«¤é¤Îà¾åÀÑ¤ßá¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡Ú½¨¥Î»³¿ÆÊý¡¦¤¬¤Ö¤ê¥È¡¼¥¯¡ÛÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬£³¾ì½ê¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÉÕ¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢²£¹Ë¤¬Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÏÅÓÃæ¤Þ¤ÇÆÈÁö¤·¤Ê¤¬¤é½ªÈ×¤ËÊø¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀé½©³Ú¤Î·èÄêÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¾ì½ê¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â»òÇÕ¤ò¤Ä¤«¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥¾¡¸õÊä¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¾ì½ê¤Î½øÈ×¤Ï¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î±¦º¹¤·¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£²Æ¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤âÅ°ÄìÅª¤ËÂç¤ÎÎ¤¤ò¸¦µæ¤·¤ÆÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤ÎÎ¤¼«¿È¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤Ë¤â¶ìÀï¤ÎÍ×°ø¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤·¤¿¼¡¤Î¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤Éé¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ç³Ê¾å¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âç¤ÎÎ¤¤âÀè¾ì½ê¤Î½øÈ×¤Ï¾¡¤ÁµÞ¤¤¤Ç¡¢¾åÂÎ¤À¤±¤Ç¹¶¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁêËÐ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç³«¤Ä¾¤Ã¤¿ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±£±ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤À¤Ã¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ËÜÊª¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£²¾ì½êÏ¢Â³¤Ç²£¹Ë¤ÏÅÝ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ý¤ÁÊý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ì½êÁ°¤Î·Î¸Å¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ê¿¾ï¿´¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤â½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡£¸·î¤Î²Æ½ä¶È¤Ë¤Ï¡¢»ä¤â¿³È½Éô¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦Âç¤ÎÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÌ¥ÎÏ¤À¤·¡¢¥¹¥¿¡¼À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎÏ»Î¡£¤³¤Î½©¾ì½ê¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£Àè¾ì½ê¤Ï¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢²£¹Ë¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤âÂÎÄ´¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢»òÇÕ¤ËºÇ¤â¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¾ì¹ç¤ÏÁê¼ê¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤ò»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£Ï¢ÇÆ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ç¤ÎËÜ¾ì½ê¤â¡¢º£²ó¤ÇºÇ¸å¡£»Ä½ë¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡ª
¡Ê¿ï»þ·ÇºÜ¡Ë