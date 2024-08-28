Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、「週間再生数1000万回超え連続週数」記録が歴代単独3位【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、8月28日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数1049万8341回を記録し、7月15日付から、8週連続1位を獲得。累積再生数は2億1361万8846回となっている。
【動画】ミセスが3人合計18変化した「ライラック」MV
本作は、4月29日付から19週連続で週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録は、Official髭男dism「Subtitle」に並ぶ歴代3位タイから歴代単独3位【※1】となった。
また、同日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」では、Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」が、週間再生数144万7690回を記録し、112位にランクイン。累積再生数は1億1万4115回となり、累積再生数1億回を突破した。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算18作目【※2】の累積再生数1億回突破となり、「アーティスト別1億回再生突破作品数」【※3】で、YOASOBI、Official髭男dismと並ぶ歴代1位タイから歴代単独1位となった。
「FIVB パリ五輪予選 / ワールドカップバレー2023」フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソングとなった本作は、2023年7月17日付の「オリコン週間ストリーミングランキング」で90位に初登場。その後、通算28週でTOP100入りを記録している。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（ ）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、1位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週連続（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）、3位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」19週連続（2024年4月29日付〜2024年9月2日付）
【※2】Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧※達成順
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
【※3】「累積再生数１億回突破作品数」記録 ※同順位は達成順／1位：Mrs. GREEN APPLE（18作）、2位：YOASOBI、Official髭男dism （17作）、4位：back number、Vaundy（16作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024/9/2付：集計期間：2024年8月19日〜25日）＞
【動画】ミセスが3人合計18変化した「ライラック」MV
本作は、4月29日付から19週連続で週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録は、Official髭男dism「Subtitle」に並ぶ歴代3位タイから歴代単独3位【※1】となった。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算18作目【※2】の累積再生数1億回突破となり、「アーティスト別1億回再生突破作品数」【※3】で、YOASOBI、Official髭男dismと並ぶ歴代1位タイから歴代単独1位となった。
「FIVB パリ五輪予選 / ワールドカップバレー2023」フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソングとなった本作は、2023年7月17日付の「オリコン週間ストリーミングランキング」で90位に初登場。その後、通算28週でTOP100入りを記録している。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（ ）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、1位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週連続（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）、3位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」19週連続（2024年4月29日付〜2024年9月2日付）
【※2】Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧※達成順
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
【※3】「累積再生数１億回突破作品数」記録 ※同順位は達成順／1位：Mrs. GREEN APPLE（18作）、2位：YOASOBI、Official髭男dism （17作）、4位：back number、Vaundy（16作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024/9/2付：集計期間：2024年8月19日〜25日）＞