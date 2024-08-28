【暴風警報】鹿児島県・西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表
気象台は、午前4時55分に、暴風警報を西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。また波浪警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、長島町、大崎町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】鹿児島県・西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表
種子島・屋久島地方では、暴風に警戒してください。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■枕崎市
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■阿久根市
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
・外海
予想最大波高 9m
■指宿市
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■西之表市
□暴風警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日明け方
予想最大波高 10m
■薩摩川内市
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■薩摩川内市甑島
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■日置市
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■いちき串木野市
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■南さつま市
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■志布志市
□波浪警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■南九州市
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■三島村
□暴風警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日明け方
予想最大波高 10m
■長島町
□波浪警報【発表】
28日昼前から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
・外海
予想最大波高 9m
■大崎町
□波浪警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■東串良町
□波浪警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■南大隅町
□波浪警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■肝付町
□波浪警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■中種子町
□暴風警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日明け方
予想最大波高 10m
■南種子町
□暴風警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日明け方
予想最大波高 10m
■屋久島町
□暴風警報【発表】
28日朝から29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪警報
29日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日明け方
予想最大波高 10m