気象台は、午前4時55分に、暴風警報を西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。また波浪警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、長島町、大崎町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】鹿児島県・西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表

種子島・屋久島地方では、暴風に警戒してください。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■枕崎市

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■阿久根市

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

・外海

予想最大波高 9m



■指宿市

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■西之表市

□暴風警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日明け方

予想最大波高 10m



■薩摩川内市

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■薩摩川内市甑島

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■日置市

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■いちき串木野市

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■南さつま市

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■志布志市

□波浪警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■南九州市

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■三島村

□暴風警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日明け方

予想最大波高 10m



■長島町

□波浪警報【発表】

28日昼前から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

・外海

予想最大波高 9m



■大崎町

□波浪警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■東串良町

□波浪警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■南大隅町

□波浪警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■肝付町

□波浪警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■中種子町

□暴風警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日明け方

予想最大波高 10m



■南種子町

□暴風警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪警報

29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日明け方

予想最大波高 10m



■屋久島町

□暴風警報【発表】

28日朝から29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s

□波浪警報

29日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日明け方

予想最大波高 10m



