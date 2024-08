竹内まりやが生田絵梨花とMVで初共演！新曲「歌を贈ろう」MV公開

■生田絵梨花の出演は、竹内まりやサイドからのオファーにより実現

2023年11月にデビュー45周年を迎えた竹内まりやの新曲「歌を贈ろう」(8月28日リリース)のMVが公開された。

「歌を贈ろう」は、現在放送中のABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『素晴らしき哉、先生!』の主題歌。ドラマは、生田絵梨花演じる新米高校教師の成長を描く、この夏話題の一作となっている。なお、本作は生田にとって地上波連続ドラマ初主演作品となる。

ドラマのために書き下ろされた「歌を贈ろう」は、ミディアムテンポのバラードソング。生田絵梨花が演じる主人公のように、悩み傷つきながらも今日を生きる人たちへの温かなメッセージが綴られた、心に優しく染みる応援歌となっている。楽曲の後半で、生田絵梨花がコーラスとして参加していることも注目点だ。

そして、生田は「歌を贈ろう」のMVにも出演。竹内サイドから生田に出演をオファーし、ふたりの初共演が実現した。

MVで生田が演じているのは、都会で新生活をスタートさせたばかりのひとりの女性。

都会での新生活で重要だったのは、大切なピアノを置けること。引っ越してきたばかりで、まだ荷物は片付いていない、しかし、時間を見つけては少しずつ整理している。部屋のあちこちが傷んでいるけれど、大切なピアノと一緒に暮らせると思えば、それだけで十分だった――。

ピアノを奏でる生田。スマホの画面越しにはスタジオで歌唱する竹内まりやの姿が。そして、曲の後半では夢と現実世界が交差し、生田と竹内の初共演が実現! ふたりによるハーモニーが美しい、幻想的かつ、スペシャルなMVが完成した。

監督を務めたのは、これまで数多くのアーティストのMVを手がけてきた、映像クリエイターの竹石渉。竹内まりやとは「静かな伝説(レジェンド)」MV以来、10年ぶりのタッグとなった。

シングル「歌を贈ろう」のカップリングには、アサヒ生ビールCMソングとして大好評の名曲「元気を出して」のリマスター音源、初音源化となるJ.D.サウザーの「The Last In Love」と、イーグルスの「New Kid In Town」の洋楽カバー2曲を収録。さらには「歌を贈ろう」と「元気を出して」のオリジナルカラオケも収録され、全6曲入りの豪華盤となる。完全生産限定盤となるので、早めの予約がおすすめだ。

なお、竹内まりやは10月16日に10年ぶりのオリジナルアルバム『Precious Days』を発売予定。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2024.08.28 ON SALE

SINGLE「歌を贈ろう」

2024.10.16 ON SALE

ALBUM『Precious Days』

『素晴らしき哉、先生!』番組サイト

https://www.asahi.co.jp/subakana_sensei/

生田絵梨花 OFFICIAL SITE

https://erikaikuta.jp/

竹内まりや45周年特設サイト

https://mariya45th.jp/

竹内まりや OFFICIAL SITE

https://www.mariyat.co.jp/