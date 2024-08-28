ラージョvsバルセロナ スタメン発表
[8.27 ラ・リーガ第3節](Estadio de Vallecas)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ラージョ]
先発
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 16 アブドゥル・ムーミン
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 パチャ・エスピノ
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 7 イシ
FW 14 セルヒオ・カメージョ
控え
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 5 アリダネ・エルナンデス
DF 27 Pelayo Fernández
MF 4 Pedro Díaz
MF 6 パテ・シス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 11 ランディ・エンテカ
MF 15 ジェラール・グンバウ
FW 21 アドリアン・エンバルバ
FW 28 E. Eto'o
監督
イニゴ・ペレス
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 7 フェラン・トーレス
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 28 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 Héctor Fort
DF 36 Sergi Domínguez
DF 39 Andrés Cuenca
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※28:30開始
<出場メンバー>
[ラージョ]
先発
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 16 アブドゥル・ムーミン
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 パチャ・エスピノ
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 7 イシ
控え
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 5 アリダネ・エルナンデス
DF 27 Pelayo Fernández
MF 4 Pedro Díaz
MF 6 パテ・シス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 11 ランディ・エンテカ
MF 15 ジェラール・グンバウ
FW 21 アドリアン・エンバルバ
FW 28 E. Eto'o
監督
イニゴ・ペレス
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 7 フェラン・トーレス
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 28 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 Héctor Fort
DF 36 Sergi Domínguez
DF 39 Andrés Cuenca
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります