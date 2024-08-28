28日午前2時5分ごろ、東京都、神奈川県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は神奈川県東部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、東京都の八王子市、町田市、東村山市、それに西東京市、神奈川県の横浜神奈川区、横浜南区、横浜保土ケ谷区、横浜磯子区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜旭区、横浜瀬谷区、横浜泉区、川崎川崎区、それに相模原中央区です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□東京都

八王子市 町田市 東村山市

西東京市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜南区 横浜保土ケ谷区

横浜磯子区 横浜港北区 横浜戸塚区

横浜旭区 横浜瀬谷区 横浜泉区

川崎川崎区 相模原中央区

■震度2

□東京都

東京府中市 昭島市 調布市

小金井市 小平市 日野市

国分寺市 国立市 狛江市

東大和市 多摩市 稲城市

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京江東区

東京品川区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京練馬区 東京葛飾区 東京江戸川区

青梅市 あきる野市 日の出町



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜西区 横浜中区

横浜金沢区 横浜港南区 横浜緑区

横浜栄区 横浜青葉区 横浜都筑区

川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区

川崎麻生区 藤沢市 逗子市

大和市 座間市 相模原緑区

相模原南区 厚木市 愛川町

清川村



□埼玉県

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま緑区

さいたま岩槻区 川越市 川口市

所沢市 春日部市 狭山市

入間市 新座市 富士見市

鶴ヶ島市 ふじみ野市 川島町



□千葉県

市川市 船橋市 習志野市

鎌ケ谷市 浦安市 白井市



□山梨県

大月市 富士河口湖町

■震度1

□東京都

立川市 武蔵野市 三鷹市

福生市 清瀬市 武蔵村山市

羽村市 瑞穂町 東京台東区

東京墨田区 東京杉並区 東京豊島区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 檜原村



□神奈川県

川崎高津区 川崎多摩区 横須賀市

平塚市 鎌倉市 茅ヶ崎市

三浦市 海老名市 綾瀬市

寒川町 秦野市 伊勢原市

南足柄市 中井町 神奈川大井町

山北町 箱根町 湯河原町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区

飯能市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

朝霞市 志木市 和光市

桶川市 北本市 八潮市

坂戸市 日高市 吉川市

白岡市 伊奈町 埼玉三芳町

毛呂山町 越生町 宮代町

熊谷市 行田市 加須市

東松山市 鴻巣市 久喜市

滑川町 吉見町 ときがわ町

埼玉美里町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

松戸市 柏市 八千代市

我孫子市 東金市 長南町

木更津市 君津市 富津市



□山梨県

富士吉田市 都留市 上野原市

道志村 西桂町 忍野村

山中湖村 鳴沢村 小菅村

丹波山村 甲府市 山梨市

山梨北杜市 甲斐市 笛吹市

甲州市 中央市 富士川町

昭和町



□茨城県

取手市 坂東市



□群馬県

渋川市 千代田町 邑楽町



□静岡県

熱海市 東伊豆町 富士宮市

富士市 御殿場市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。