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気象台は、午前1時47分に、洪水警報を湖西市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・湖西市に発表

中部、西部では、28日昼前まで土砂災害に、28日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　28日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　28日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　28日明け方にかけて警戒

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■島田市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　28日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　28日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　28日明け方にかけて警戒

■焼津市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　28日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　28日明け方にかけて警戒

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　28日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　28日明け方にかけて警戒

■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　28日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　28日明け方にかけて警戒

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　28日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm