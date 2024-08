アーセナル、ソシエダMFメリーノの加入を正式発表！　交渉長期化も待望の中盤補強に成功

アーセナルが27日、レアル・ソシエダからスペイン代表MFミケル・メリーノを獲得したことを発表した。メリーノ本人とは早々に合意に至ったと報じられていたが、クラブ間交渉が長期化。それでも、最終的に3200万ユーロ(約52億円)プラス追加オプション500万ユーロ(約8億円)程度の移籍金で合意に至ったと移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は報じている。なお、メリーノの背番号は「23」となり、アーセナルと同選手は4年+1年のオプション付きで契約を結んだようだ。

