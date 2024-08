【Dead by Daylight:悪魔城ドラキュラ】8月28日 発売

Behaviour Interactiveは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用非対称対戦型マルチプレーヤーホラーサバイバルゲーム「Dead by Daylight」において、コラボレーションチャプター「Dead by Daylight:悪魔城ドラキュラ」を本日8月28日に発売する。

本チャプターでは、コナミデジタルエンタテインメントのアクションアドベンチャーゲーム「悪魔城ドラキュラ」とコラボし、新キラーとしてドラキュラ「The Dark Lord(ダークロード)」、新サバイバーとして「Trevor Belmont(トレバー・ベルモンド)」が登場する。

ダークロードは、ドラキュラの特殊能力であるシェイプシフターの要素に着目し、本作初となる“変身能力”を実装。吸血鬼・オオカミ・コウモリの3つの姿へ変身可能で、それぞれの姿は異なる特性を持っているため、3種類のキラーを操っているような仕様となっている。

またサバイバー「トレバー・ベルモンド」は、発電機の修理が終わるとキラーのオーラを短時間見ることができるなど、3つの新たなパークを装備。そのほかにも「悪魔城ドラキュラ XX」や「悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ」のダークロードのコーディネイトなどが含まれている。

