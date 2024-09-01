¤¨¡©¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ÄÂ©»Ò¤È¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡Ä¡ª¡ÚÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ× Vol.15¡Û
¤¢¤ëÌë¡¢ÆÍÁ³Â©»Ò¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¡£
ÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤«¤é¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤ÎËå¡¢¡È¤ー¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢É×¤ÏËå¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡©
ÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ× 15ÏÃ
É×¤ÏÂ©»Ò¤Ë¡Ö¥ï¥¬¥Þ¥Þ¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È·ãÅÜ¡Ä¡Ä¡£
Â©»Ò¤Ï¤ä¤À¡ª¤Èµã¤¶«¤ó¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤¶¤³¤¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¯¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿µó¶ç¡¢µ¢¤ê¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Ï¤¤¯¤³¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Â©»Ò¤¬¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼ê¤ò¿¶¤êÊ§¤¦»ÏËö¡£
¼ê¤ò¿¶¤êÊ§¤ï¤ì¤¿Â©»Ò¤Ï³¬ÃÊ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤È¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÂ©»Ò¤ËÂç¤¤Ê¤¿¤ó¤³¤Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊÑ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ×¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ×¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë