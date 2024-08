オーイシマサヨシが、新曲「ギャンブリングホール」を11月6日にCDリリースすることが決定した。こちらは10月から放送開始予定のTVアニメ『凍牌〜裏レート麻雀闘牌録〜』オープニング主題歌となっている。初回限定盤の特典Blu-rayには「ギャンブリングホール」のミュージックビデオとメイキング映像、TVドラマ『サバエとヤッたら終わる』オープニング主題歌「あとの祭り」ミュージックビデオが収録される。

「ギャンブリングホール」



2024年11月6日 CDリリース【初回限定盤】PCCG.2403 / 3,300円(tax in)【通常盤】PCCG.2404 / 1,760円(tax in)【CLUB014・イベント限定盤】BRCG.100 / 3,960円(tax in)CLUB014先行受注期間:2024年9月29日(日)23:59まで※先行受注後、在庫がある場合は発売日以降にCLUB014・イベント会場等での販売を予定しております。【収録曲】1.ギャンブリングホール2.あとの祭り3.タイトル未定4.ギャンブリングホール (TV edit.)5.あとの祭り (TV edit.)6.ギャンブリングホール (instrumental)7.あとの祭り (instrumental)8.タイトル未定 (instrumental)【Blu-ray収録内容】※初回限定盤のみギャンブリングホール (Official Video)あとの祭り (Official Video)ギャンブリングホール (Behind the Scenes)【CLUB014・イベント限定盤特典】限定アクリルスタンド付き