ME:Iが2ndシングル「Hi-Five」のリリースを記念して、発売日前日の8月27日に<“Hi-Five” RELEASE SHOWCASE>を開催した。本作は「ME:Iと共に過ごす、最高にHOTな夏!」をコンセプトに、さまざまな夏の描写を描いた新曲を3曲収録。イベントではCD予約購入者の中から抽選で“YOU:ME” (ファンの呼称)を会場に招待し、新曲のパフォーマンスやニューシングルのコンセプトにちなんだゲーム企画を実施した。

2ndシングル「Hi-Five」



2024年8月28日(水)■初回限定盤A(CD +DVD)価格:\1,727 (税抜) / \1,900 (税込)CD:1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our DiaryDVD:Hi-Five Making #1 (Jacket Shooting Behind)初回プレス限定封入特典1. 応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚2. セルカトレーディングカード1枚 (初回限定盤Aver.11種類から1枚ランダム封入)3. ポラロイド風トレーディングカード 1枚 (11種類から1枚ランダム封入)■初回限定盤B(CD +DVD)価格:\1,727 (税抜) / \1,900 (税込)CD:1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our DiaryDVD:Hi-Five Making #2 (Cookie Party & Our Diary REC Behind)初回プレス限定封入特典1. 応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚2. セルカトレーディングカード1枚 (初回限定盤Bver.11種類から1枚ランダム封入)3.3cut film Photo 1枚(11種類から1枚ランダム封入)■通常盤(CD ONLY)価格:\1,273 (税抜) / \1,400 (税込)CD: 1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our Diary初回プレス限定封入特典1. 応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚2. セルカトレーディングカード1枚 (通常盤ver.11種類から1枚ランダム封入)3. ロゴステッカーセット (2枚組)