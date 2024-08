【サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア ダークミックス】開発・発売元:タカラトミーアーツ発売日:2024年8月中旬価格:1回300円サイズ:高さ約55mm

タカラトミーアーツから、8月中旬より発売が開始されるガチャ「サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア ダークミックス」。こちらは、サンリオキャラクターズの「おばけごっこフィギュア」が、黒い衣装をまとったダークなスタイルとなってラインナップされたものだ。

ピックアップされているキャラクターも、ハローキティやクロミ、マイメロディ、ポチャッコ、シナモロールと老若男女問わず多くのファンを持つものばかりだ。それが、いつもとは異なるおばけの姿に扮しており、違った魅力のあるアイテムとなっている。

ハローキティ

5つのキャラクターがラインナップされている中で、2種類だけシーツパーツを取り外して楽しむことができるものが含まれている。そのうちのひとつが、こちらの「ハローキティ」だ。頭から全身を覆い隠すように黒いシーツを身に付けているが、赤いリボンやヒゲなどでハローキティだとわかるようになっている。

手元はおばけのように持ち上げたようなスタイルになっているところも、かなりかわいらしく見える。西洋ではゴーストといえばハロウィンの季節をイメージするが、日本ではおばけといえば真夏の夜がよく似合うので、まさにこの季節にぴったりなアイテムだ。

キティがおばけの姿に!?

横から見ると、少しずんぐりしている

耳の辺りが尖っているなど絶妙な造形だ

鼻やヒゲはキティらしく造形されている

先ほども触れたが、こちらの「ハローキティ」の最大の特徴はシーツパーツが簡単に着脱できるところだ。実際に取り外してみると、中からはいつものかわいらしいキティが現れる。こちらは目をつむって、まるでおばけを怖がっているようで、そのギャップが面白い。

シーツパーツを外したところ

中からキュートなキティが出現!

手を前に伸ばした姿のキティ

しっぽもしっかりと再現されている

ひとつのアイテムでふたつ分の楽しみ方ができる

クロミ

普段のスタイルに割と近いイメージになっているのが、こちらの「クロミ」だ。黒い頭巾姿にピンク色のドクロマークが付けられているところも同じである。それでありながら、足元までシーツが伸びたおばけの格好になっているところがユニークだ。口元に手を当てて、不敵な笑みを浮かべた姿になっているところもかわいらしい。

頭の形がかなり特徴的なので、後ろ側から見てもなんのキャラクターかわかってしまうのは面白いところだ。サイズも小ぶりなので、机の上にちょこんと置いておきたくなるような魅力がある。クロミファンならぜひとも手に入れたいのではないだろうか。

見た目はいつもの姿に近い

尖った黒頭巾部分も同じだ

後ろ姿でもクロミとわかる

トレードマークのピンクのドクロマークも再現されている

マイメロディ

こちらの「マイメロディ」も、「ハローキティ」と同様にシーツパーツが取り外し可能なフィギュアのひとつだ。真っ黒なシーツを頭から被った状態のままでも、そのフォルムからしっかりとマイメロディだとわかるようになっているところが面白い。

シーツの合間からチラリと見えるかわいらしい瞳も、元々備わっているキャラクターの愛らしさがにじみ出ているようである。手のポーズもおばけを意識したようなスタイルになっており、こちらも雰囲気が良く出ている印象だ。

シルエットでもマイメロディだとわかる

シーツパーツは全体を覆い隠している

こうしてみると、耳の大きさが目立っている

シーツパーツの隙間から見える目がかわいい

最初から取り付けられているシーツパーツを取ると、中にはいつものキュートな姿のマイメロディが現れる。シーツパーツがダークなカラーリングになっていることもあるが、そのギャップで赤い頭巾がかなり鮮やかに見えてくるから不思議だ。

シーツパーツを取り外したところ

いつものスタイルのマイメロディが登場!

バランス良く立たせることができる

しっぽもしっかりと再現

キラキラとした目や黄色い鼻もかわいらしい

ポチャッコ

こちらは、ダークスタイルな格好をした犬のキャラクター「ポチャッコ」だ。おばけというよりも、元々かわいい見た目を隠しきれていないということもあるが、まるでレインコートを身にまとっているようにも見える。ドッシリと座った姿になっているので、安定感もばっちりだ。

ポチャッコの目や鼻、肉球は元々黒いため、こうした格好をしてもほとんど違和感を覚えないところも面白い。それでいながら、いつもとは全く違う雰囲気になっているので、かなり新鮮に見える。ポチャッコ好きならぜひとも手に入れておきたいアイテムだ。

頭からシーツを被ったポチャッコ

耳の形にピッタリと合っている

なんとしっぽの形も出ている!?

ダークスタイルも意外と似合う?

シナモロール

こちらの「シナモロール」も、すっぽりとシーツを頭から被ったスタイルになっている。自分自身がおばけの格好をしているにもかかわらず、あまりの怖さから不安そうに涙を浮かべているように見えるところがハートを鷲づかみにされそうだ。

フィギュアとしてみると、どっしりとお尻を付けて座った姿になっているため安定感があり、安心して飾っておくことができる。元々もカプセルトイのサイズなので、自宅やオフィスの机の上などちょっとしたところに飾っておくことができるところもポイントだ。

ちょこんと座った姿をしているシナモロール

大きな耳もバッチリ再現されている

安定感があるので飾りやすい

涙目で不安そうな表情だ

この「サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア ダークミックス」は、8月中旬から発売が開始される。ここのところギラギラと暑い日々が続いているが、そんな夏の夜にひんやりとした雰囲気のフィギュアを飾って、少しだけ涼しい気分を味わってみるのもいいのではないだろうか!?

