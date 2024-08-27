8·îÃæ¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤ÏQSÎÌ»º¤Î¾Ú¤·¡¡Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡ÚÉ¾ÏÀ²È¤Î»ëÅÀ¡Û
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡Ý1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê27Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤Ç2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¡¢8·îÃæ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Åê¼ê¡×¤À¡£ÆÃ¤Ëµ¬ÄêÅêµå²ó¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÅê¼ê¤¬¶áÇ¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾åÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤ò³«Ëë¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤¤¿¾Ú¤·¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÂÎ¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£½é²ó¡¢2²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¥ê¥º¥à¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë½é²ó¤ÏºÝ¤É¤¤È½Äê¤â¤¢¤ê¡¢²¡¤·½Ð¤·¤ò´Þ¤à3»Íµå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÇ´¤ê¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÈÍÞ¤¨¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¶¯¤ß¤À¡£
¡¡2²ó¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤·¤¿µå¿ô¤Ï62µå¡£ÉáÄÌ¤ÎÅê¼ê¤Ê¤é6²ó¤Þ¤Ç»ý¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢3²ó°Ê¹ß¤Ï°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤µ¤º¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡£Éâ¤µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾µå¼çÂÎ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤ÎÇÛµå¤âÁÕ¸ù¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ìî¼ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ð¤«¤ê¤¬ÊÂ¤Ö¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡ÖÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¡£»Ä¤ê29»î¹ç¤Ç²¿ÅÙÅÐÈÄ¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é170²ó¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ÅÐÈÄ¿ô¤äËÉ¸æÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¡Íø¿ô¤â¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯2·å¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÀèÈ¯¤Ç³«Ëë¤«¤éÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿±Æ¶Á¤â¸«¤¨¤¿°õ¾Ý¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤â¤³¤ì¤Þ¤Çµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬1·å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¥â¥¤¥Í¥í¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£9·î¤ÏÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ë»þ´ü¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡º¸ÏÓ¤ÎÅÄÅèÂÐºö¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿±¦ÂÇ¼Ô¤â¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ò¤è¤¯±ç¸î¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¥½¥í¤ÎÀµÌÚÃÒÌé¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÀÐÄÍÁî°ìÏº¡¢¾¡¤Á±Û¤·»°ÎÝÂÇ¤Îº´Æ£Ä¾¼ù¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ¸ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µÜ·òÂÀ¤Îµ¾Èô¤Çµó¤²¤¿3ÅÀÌÜ¡£¥ê¡¼¥É¤¬2ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åê¼ê¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë