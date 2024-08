【護縁(ごえん)】8月28日10時~正式サービス開始ダウンロード:無料(アイテム課金制)

NCSOFTは、Android/iOS/PC(NCSOFTの独自プラットフォームPURPLEを経由)用ドラマティック縁バトルRPG「護縁(ごえん)」の正式サービスを本日8月28日10時より開始する。ダウンロードは無料。ビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は、PCオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の世界観とキャラクターを活かしつつも、ゲームの本質である「楽しさ」に焦点をあて、新規IPとして開発されたタイトル。60人を超える個性豊かな英雄の中から、5人を選択して構成する自分だけの「デッキビルディング」を軸に、スリリングなアクションが楽しめるリアルタイムの「フィールド戦闘」と、より戦術的なデッキビルディングと判断が必要となるターン制の「戦術戦闘」、仲間と協力して強力な敵に挑む共闘バトルなど、多様なコンテンツが用意されてる。

他のプレーヤーたちと共存するMMORPGがベースになっているが、フィールド上のPKはなく、PvEの挑戦と達成の面白さに焦点を合わせている。様々なギミックやパターンを持ったシングル/マルチボスに挑戦できる。PvEへの挑戦と成長にのみ集中できるよう、長時間のプレイや反復的なプレイの負担が削減され、テンポの早いコンテンツを中心にしたゲームとなっている。

【【護縁】インゲームトレーラー】【【護縁】シネマティックトレーラー】

HOYEONTM or 護縁TM is a trademark of NCSOFT Corporation. (C) 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.