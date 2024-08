『ACTORS☆LEAGUE in Dance 2024』

『ACTORS☆LEAGUE in Dance 2024』が27日に東京・有明アリーナにて開催された。ACTORS☆LEAGUE』は、2021年より続く俳優によるイベントプロジェクト。今年は高野プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games』が6月11日に幕張メッセ 幕張イベントホール、福澤侑プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Dance』が8月27日に有明アリーナ、岡宮来夢プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』が9月3日に東京体育館で開催される。

○福澤侑プロデュース『ACTORS☆LEAGUE in Dance 2024』開催オープニングアクトはゴリエとネクサスヘッズによる「Mickey」「PECORI・NIGHT」で大盛り上がり。ファーストフェーズ「Task Number」では「すれ違い」というテーマに沿って福澤侑がリーダーを務めるチーム【MISH-MASH】、福澤希空がリーダーを務める若手チーム 【LYJ】、石川凌雅がリーダーを務めるチーム【THUNDER MONKEYS】、高野洸がリーダーを務めるチーム 【cockpit】、高橋駿一がリーダーを務めるチーム【UNDER PARADOGs.】と、各チームがダンスで熱をぶつけ合う。ハーフタイムSHOW(1)では、SAMが「EZ DO DACE」の振り付けを客席にレクチャーし、福澤侑、高野洸、阿部顕嵐、後藤 大、松田昇大、荒牧慶彦、佐藤流司、ネクサスヘッズがダンスで参加。さらにPaniCrewが「HTShow」「Turn Up The Music」「FANTASTIC VOYAGE」、WATWINGが「YO MA SUNSHINE」「WATWing」「Dance Now」を披露した。セカンドフェーズ 「Free Style」は小道具使用、セリフや歌もOKという自由な形式。ラップやアクロバットを駆使した【UNDER PARADOGs.】、宇宙探検隊と他の星のモンスターの交流を描いた【cockpit】、野生的なダンスで魅了した【THUNDER MONKEYS】、「リスペクト、その上でバイバイ」というテーマを込めたという【LYJ】、シャウトするボーカルとともに疾走感のあるパフォーマンスを見せた【MISH-MASH】と、個性を見せた。そしてハーフタイムSHOW(2)では高野洸が「UFO」「君という奇跡 」「ASAP」 、ZIPANG OPERAが「Rock Out」「Get Over」「KAMINARI FLAVOR」「Bangin'」で盛り上げた。○Best Pumped Up賞、MVP賞、ベストパフォーマンス賞を発表表彰式を前に、審査員の植木豪は「ぜひともいつかライブバージョンを見たいくらい、すごくかっこいい」と絶賛。さらにゴリエは「こんなにかっこよくてパフォーマンスの素晴らしい殿方が、こんなにいたのかと、本当に感動しました。お客さんがこんなに集まって熱狂する意味がわかりました」、SAMも「こんな素晴らしいことやってるなんて、今日ここに来れなかったら知らなかったので、見れてほんとによかった」と驚く。その後各賞が発表され、Best Pumped Up賞は高橋駿一。「温めてダンスをやらせていただいてダンサーの皆さんへのリスペクトがより強くなりましたし、なにより『UNDER PARADOGs.』のチームとして戦えたこと、福澤プロデューサーにもすごく感謝しています」とコメント。MVP賞の高橋颯(※高ははしごだか)は「『THUNDER MONKEYS』はすごくいいチームで、練習期間も長いようで短かったんですけども、毎日濃い時間をみんなで過ごして、リーダーをはじめ、いろんな力がグループの中に流れていて、一緒に戦えたのが嬉しくて。皆さん観に来てくださってありがとうございます」と感謝した。最後に、全チームの頂点となるベストパフォーマンス賞は、オーディションで抜擢された若手チームの「LYJ」に。リーダーの福澤希空は「まさか優勝するとおもってなかったんですけど、毎日練習していた甲斐がありました。努力は裏切らないって本当なんだなと思いました」と喜ぶ。また、高野渉聖は「今の僕の夢は、ここにいる全員を超えてトップになることです! 超えるんで、覚悟しておいてください!」と宣言し、歓声を浴びていた。プロデューサーを務めた福澤侑は「『ACTORS☆LEAGUE』は皆様の“推し”たちの普段見られない姿とか、好きなことにガッツリ集中して本気で向き合う姿を見せられる、本当にいいイベントだなとおもっていまして。プロデューサーという重責をいただき自分自身何ができるんだろうなとずっと考えながら今日まで過ごしてきました。みなさん楽しかったでしょうか?」と観客に語りかけ、会場は拍手。「僕らが頑張れているのは、こうやって僕らのことを応援してくださる皆さんのおかげなので、改めて代表してお礼を申し上げたいなと思います」と頭を下げていた。○出演者・MISH-MASH:福澤侑、小林亮太、高橋祐理、滝澤諒、廣野凌大、YUKI・THUNDER MONKEYS:石川凌雅、後藤大、里中将道、高橋颯(※高ははしごだか)、古幡亮、雷太・cockpit:高野洸、阿部顕嵐、皇希、spi、福島海太、山田健登・UNDER PARADOGs.:高橋駿一、岡野海斗、加藤良輔、高橋怜也、松田昇大、泰江和明・LYJ:福澤希空、安藤夢叶、小籏海王、坂田大夢、高野渉聖、高橋陸人、二宮礼夢・MC:荒牧慶彦、佐藤流司・審査員:植木豪、SAM(TRF)、ゴリ(ガレッジセール)・ARTIST:PaniCrew、高野洸、WATWING、ZIPANG OPERA・企画・プロデューサー:福澤侑・総合演出:植木豪