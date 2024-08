F・ヴィエイラがアーセナルからポルトへ帰還！　買い取りOPなしのレンタルで背番号は「10」

ポルトは27日、アーセナルからポルトガル人MFファビオ・ヴィエイラがレンタル移籍加入することを発表した。背番号は「10」に決まっている。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レンタル移籍期間は2025年6月30日までの1年間。2024−25シーズン限りのレンタル移籍で、契約に買い取りオプションは含まれていないという。有償レンタルとなり、レンタル移籍期間中はポルトが全給与を負担するとのこと。レンタル料は2024−25シーズンの個人・チームの目標達成度によって最終確定する。F・ヴィエイラの出場時間が全公式戦の50%を下回った場合は、ペナルティ条項が発生する模様だ。

Fábio Vieira just landed 💙🐉

“This is it, this is happening”#InvictosdeCoração pic.twitter.com/HJZEHHUfiF