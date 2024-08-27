¡Ú¥Ë¥ó¥À¥¤¡Û¡Ö8ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¡×¤¬Switch¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª 11·î28Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤È¥»¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤â¥ê¥êー¥¹¤Ø
¡ÚNintendo Direct ¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÜIndie World 2024.8.27¡Û
8·î27Æü23»þ～ ÇÛ¿®³«»Ï
(C) Nintendo
8·î27Æü23»þ～ ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖNintendo Direct ¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÜIndie World 2024.8.27¡×¤Ë¤Æ¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡Ö8ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬11·î28Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï470±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢PCÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¿¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤ËSwitchÈÇ¤âÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö8ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¡×¤È¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Î2ºîÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤âÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,300±ß¡£¡ÚNintendo Direct ¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÜIndie World 2024.8.27¡Û
(C) Nintendo