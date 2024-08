『ときめきメモリアル』シリーズ1作目のリメイク作品『ときめきメモリアル forever with you エモーショナル』が、Nintendo Switchで2025年に発売されることが決定した。『ときめきメモリアル』は、1994年5月27日にPCエンジンSUPER CD-ROM2向けに発売された恋愛シミュレーションゲーム。1995年10月13日にPlayStation版『ときめきメモリアル 〜forever with you〜』が発売され、今回のリメイク作品は発売30周年を記念して発売される。

今回のリメイク作品『ときめきメモリアル forever with you エモーショナル』は、グラフィックが当時と現代風に切り替え、選べるようなっており、さらにヒロインたちが「こなみくん!」のようにプレイヤーの名前を呼んでくれる。公式サイトでは「1995年発売の恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル〜forever with you〜』が、リマスター作品となって帰ってきます。オリジナルのストーリーやキャラクターボイスはそのままに、女の子たちがあなたの名前を呼んでくれたり、新しいグラフィックに切り替えて遊べたり──思い出を崩さない、でも新しい高校生活が楽しめます」と説明している。