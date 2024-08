外食は年間600回以上！ マッキー牧元の発掘！ 地方の名店〜福岡編〜

「おいしい」を求めて全国を飛び回る、タベアルキスト・マッキー牧元さんに知られざる地方の名店を教えてもらう企画。福岡でマッキー牧元さんが実際に行って心打たれた2軒をご紹介。

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

福岡でマッキー牧元さんの心を打った2軒とは?

旬菜処 畑瀬

旬菜処 畑瀬

きっかけは、丸い味わいの味噌汁だった。うまみが甘く、味噌とだしが仲睦まじく溶け合って、ころりころころと舌を過ぎていく。

「はぁ〜」。一口飲んだ瞬間に、幸せのため息が漏れる。具は葱に糸島おあげで、葱の香りとお揚げの優しい甘みが味噌汁に寄り添って、自然になじんでいる。

「はぁ〜」。笑顔を呼ぶ味噌汁に、目を細めてため息を吐く。干したアジでとっただしだという。

「これでだしをとると、優しい味になるんですわ。ただし赤だしは鰹節だけどね」

そう言って主人はうれしそうに笑った。

「ちょっとだけ白いご飯をよそいましょうか」

娘さんがうれしい提案をしてくれる。

しかし

「いや、そのかわりにぬる燗をもう一本」

このふくよかな味噌汁を肴に酒を飲む。自家製柚子胡椒を少し落とす。

「はぁ〜」はさらに増え、楽しき夜を深く深く膨らましていく。

これがこの店との出会いであり、心を捉えて離れなくなったきっかけだった。その後、星付きの店も有名店も数多く訪れた。だが最近はもうここにしか行かない。

福岡といったらこの店!

肉より肝や心臓、卵がゴロゴロ入ったスッポンの鍋で滋養を得る。体が熱くなり、脳は興奮し、主人の思いやりが心に染みる。

松茸だけの茶碗蒸しは、たっぷりと入れられた卵地が松茸の香りで膨らんでいる。僕は上の松茸だけさっさと食べて、ふわふわの黄色くやわらかい卵地を少しずつ食べては飲む、を繰り返したのだった。

何を食べてもおいしい

ある日は「ワラビの昆布締め」「ふきのとう味噌」「クレソンとほうれん草の白和え」「わさび菜おひたし」「イカと土筆、筍とノビルの酢味噌和え」と、野草料理づくしをいただいた。食べれば涼やかな風が流れ込んで体を清め、ほのかな苦みが春の芽生えを教えて喜びに変えていく。

それぞれの料理の甘みの使い方が精妙なのである。これ見よがしではない、それでいながらうまみをのせるギリギリの糖分が、酒を恋しくさせる。

ふぐ 出典:クーバーさん

その他、アラの塩焼き、冬の水炊きと雑炊、ふっくらと大きい梅干、柚子胡椒、鯨なます、ふぐ鍋、つくね芋甘酢、昆布締めあらの刺身などなど「料理」というものの素晴らしさと難しさ、その深淵を何度もここで学んだことか。

だから僕は、福岡に来たらもうここしか行かない。

MEGUSTA 今泉店

外観 出典:脂汗垂太郎さん

<店舗情報>◆旬菜処 畑瀬住所 : 福岡県福岡市中央区薬院2-3-31TEL : 092-714-3385

「グリーンカレーのマカロニサラダ」「パリパリピーマンタコスミート」「パクチー烏賊の塩辛」「SPICE 玉こんにゃく」「うずら卵のアチャール」「スパイシーコールスロー」「パクチー冷奴」。ベースはどこでも見かける料理だが、どこか変である。スパイスの要素が必ず入っていてこちらに訴えてくる。

タコスが人気 出典:monrooさん

ここが天神にある立ち飲み居酒屋「MEGUSTA 今泉店」である。「MEGUSTA」は市内に4店舗あるが、どこも個性があってメニューが違う。この店はスパイス使いをした料理と、タコスがウリなのだという。

さっそく「グリーンカレーのマカロニサラダ」「パリパリピーマンタコスミート」「パクチー冷奴」を頼む。

「パクチー冷奴」

ありである。グリーンカレー風味のマカロニサラダなんて、どうして今まで誰も考えなかったんだろうと思った。タイに行ったらあるんじゃないかと思うほど味が馴染んでいる。冷奴のパクチーも自然にスパイスと一体となっている。

飲み物がまたおもしろい。「レモングラスジンジャージン」「ほうじ茶シナモンラム」「ゆず緑茶カモミールジン」「カルダモンコリアンダーウォッカ」と、スパイスの漬け込み酒が多くある。試しに「レモングラスジンジャージン」を飲むと、バンコクのバーで飲んでいる気分となった。

スパイスを漬け込んだお酒も

名物だという「ビリアタコス」も頼んでみる。牛すじ肉をすスパイスでトロトロに煮込んだスープに、タコスをディップして食べる料理だという。これもいい。ちょいと辛くして食べればまたたく間になくなった。しかもどの料理も安いし、頼めばすぐに出てくる。

「ビリアタコス」

ちなみに「マカロニサラダ」が299円、「パテドカンパーニュ」は399円、「ミートボールのスパイス煮」は499円、一番高い「エゾシカのステーキ」がなんと899円と価格破壊を起こしている。

「パテドカンパーニュ」

早い、安い、うまいという大衆立ち飲み居酒屋の基本条件を満たしている上に、オリジナルがあって虜になる。こりゃあ流行るわけだね。

<店舗情報>◆MEGUSTA 今泉店住所 : 福岡県福岡市中央区今泉1-13-27TEL : 092-401-1119

文・写真:マッキー牧元

