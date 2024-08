任天堂が2024年8月27日(火)23時から、Nintendo Switchの新作タイトルを紹介する「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ」と、Nintendo Switch向けのインディーズゲームを紹介する「Indie World」を続けて放送する「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27」がライブ配信されました。

明日8月27日(火)23時より、インディーゲームを紹介する「Indie World」とソフトメーカータイトルを紹介する「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ」を続けてライブ配信します。放送時間は約40分です。

なお、Switchの後継機種に関するアナウンスはありません。https://t.co/NXLZuBX1fl— 任天堂株式会社 (@Nintendo) August 26, 2024

Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27 | 任天堂https://www.nintendo.com/jp/nintendo_direct/20240827/index.htmlNintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27 - YouTubeまずはNintendo Switch向けの新作インディーズゲームを紹介する「Indie World」からスタート。2Dアクションの「Neva」は2024年10月16日配信開始。ポーカーの役を作ってスコアを競う「Balatro」は配信中で、ダウンロード版が税込1700円です。何の説明もないままゲームがスタートする2Dアクションゲームの「ANIMAL WELL」。すでに配信中で、ダウンロード版が税込2950円です。Coffee Talkの舞台が東京に変わった「COFEE TALK TOKYO」は2025年配信予定です。8番出口のコタケクリエイトさんが開発した「8番のりば」がNintendo Switchに登場。2024年11月28日配信開始で、ダウンロード版が税込470円です。また、8番出口と8番のりばがセットになったパッケージ版が税込3300円で登場予定。プレイすることでプレイヤーの性格診断ができる「Refind Self: 性格診断ゲーム」は2024年10月3日配信開始。ダウンロード版が税込1210円です。物理演算パズルの金字塔「Q REMASTERED」の完全新作となる「Q2 HUMANITY」がNintendo Switchに登場します。「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27」終了後に配信開始で、ダウンロード版が税込999円です。「未解決事件は終わらせないといけないから」は2024年9月19日配信開始で、ダウンロード版が税込990円です。2Dアクションゲームの「Pizza Tower(ピザタワー)」は「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27」終了後に配信開始で、ダウンロード版が税込2160円です。「都市伝説解体センター」は2025年2月配信開始。最大8人でプレイできるPICO PARKの続編となる「PICO PARK2」が登場。「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27」終了後に配信開始で、ダウンロード版が税込980円です。続いて「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ」がスタート。ドラゴンクエストIIIがHD2Dでよみがえる「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」の新着情報として、新しい職業の「まもの使い」が紹介されました。「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」は2024年11月14日発売で、パッケージ版とダウンロード版が税込7678円です。ディズニー楽曲に合わせてボタンを押すリズムゲーム「ディズニー ミュージックパレード アンコール」は2024年11月21日発売で、パッケージ版とダウンロード版が税込6578円です。カプコンのアーケードゲーム8タイトルをまとめて収録した「カプコンファイティングコレクション2」は2025年発売予定です。さらに、「マーベル vs カプコン ファイティングコレクション アーケードクラシックス」は2024年9月12日配信開始で、ダウンロード版が税込5990円です。「どうぶつタワーバトル」がNintendo Switchに登場。1対1のオンライン対戦や、オフラインでの最大4人プレイにも対応。「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27」終了後に配信開始で、ダウンロード版が税込500円です。行方知れずの恋人を追ってサーフボードで冒険に出かける「スター・オーバードライブ」は2025年発売。スポンジ・ボブのパトリックが主人公のゲーム「スポンジ・ボブ:パトリック・スター・ゲーム」は2024年10月4日配信開始で、ダウンロード版が税込5940円です。テトリス40周年を記念して、過去のテトリスシリーズ9タイトルと完全新作「TETRIS TIME WARP」が収録された「TETRIS FOREVER」は2024年配信予定です。今冬「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」に、海外版ファミコンNESのテトリスが追加されます。さらに、「テトリス99」でNES版テトリスのテト1カップが今冬開催予定です。「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」の有料追加コンテンツ「plusパック」が前編と後編で登場。前編ではプレイアブルキャラクターのコッパ、後編ではアスカが登場。新ダンジョンが前後編で合計10個追加されます。前編が2024年9月5日配信開始で、plusパックの価格は税込1980円です。「英雄伝説 空の軌跡」が「英雄伝説 空の軌跡 the 1st」としてフルリメイクされます。2025年発売です。「逆転検事1&2 御剣セレクション」は2024年9月6日配信開始。「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ 〜追憶の流氷・涙のニポポ人形〜」は2024年9月12日配信開始。かまいたちの夜シリーズの1作目と2作目のメインストーリー、そして完結編を収録した「かまいたちの夜×3」は2024年9月19日配信開始。「ディズニーエピックミッキー:Rebrushud」は2024年9月24日配信開始。「ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム」は2024年10月3日配信開始。リボルバー片手に生き残りをかけて戦う「Kill The Crows」は2024年10月7日配信開始。初代ときめきメモリアルに新しいグラフィックバージョンを追加した「ときめきメモリアル forever with you エモーショナル」が2025年発売。アトリエシリーズ最新作となる「ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術師と幻創の地〜」は2025年初頭発売予定。悪魔城ドラキュラシリーズの3タイトルを収録した「Castlevania Dominus Collection」は、「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27」終了後に配信開始で、ダウンロード版が税込2750円です。Fit Boxingシリーズ最新作の「Fit Boxing 3 Yourパーソナルトレーナー」は2024年12月5日発売で、パッケージ版およびダウンロード版が税込6578円です。「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」は2025年4月24日配信開始で、パッケージ版およびダウンロード版が税込7700円です。「Goat Simulator3」は「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27」終了後に配信開始で、ダウンロード版が税込3850円です。moon開発陣による新作ゲーム「ストレイチルドレン」は2024年12月26日配信開始で、ダウンロード版が税込4840円です。ドラえもんとのび太が仲間たちと一緒にどら焼き屋さんを経営するシミュレーションゲーム「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」は「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ+Indie World 2024.8.27」終了後に配信開始で、税込2480円です。「テイルズ オブ グレイセス」のリマスター版「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」がNintendo Switchに登場。2025年1月16日発売で、パッケージ版およびダウンロード版の価格が税込6490円です。「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」は2024年10月24日配信開始。「三國志8 REMAKE」は2024年10月24日配信開始。「FARMAGIA(ファーマギア)」は2024年11月1日配信開始。「Stray」は2024年11月19日配信開始。「ベイブレードエックス XONE」は2024年11月14日配信開始。「FAIRY TAIL 2」は2024年12月12日配信開始。初代幻想水滸伝と幻想水滸伝IIのHDリマスター版となる「幻想水滸伝 I&II HD REMASTER 門の紋章戦争/デュナン統一戦争」は2025年3月6日発売で、パッケージ版およびダウンロード版が税込5500円です。龍が如くシリーズの原点となる「龍が如く 極」がNintendo Switchに登場。2024年10月25日配信開始で、ダウンロード版が税込2980円です。「龍の国 ルーンファクトリー」は2025年春発売。