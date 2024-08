Co shu Nie、ニューアルバム『7 Deadly Guilt』の詳細発表！自身初の中国でのワンマンライブも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「自分の罪悪感と向き合って書き上げました」(中村未来)

Co shu Nie(「o」は、ウムラウトありが正式表記)が9月4日に先行デジタルリリース、9月11日にCDリリースするニューアルバム『7 Deadly Guilt』の詳細が公開された。

およそ2年半ぶりのフルアルバムとなる本作は、“自己愛の復活”をテーマにしたコンセプチュアルアルバム。コンセプチュアルな作品内容を象徴したアートワークも公開された。

アルバムには、既発曲「Burn The Fire」「Artificial Vampire」などの他、「Deal With the Monster」「I want it all」「消えちゃう前に」など新曲7曲をラインナップ。さらに、「夢をみせて - From THE FIRST TAKE」がボーナストラックとして収められる。

そして、初回限定盤には、2022年に開催された前作アルバムツアー『Co shu Nie TOUR 2022 “Flos Ex Machina”』のファイナルとなったZepp DiverCity(Tokyo)公演の模様を収録したBlu-rayが付属。Co shu Nieのふたりをフィーチャーしたスペシャルカード14種が初回盤特典として封入される。

本作は、これまでバンド独自のスタイルを表現し続けてきたCo shu Nieの新章幕開けにふさわしい、骨太かつグルーヴィなオルタナティブロックサウンドが詰まった聴きごたえのある内容に仕上がっているとここと。注目だ。

また、11月1日に上海、3日に北京にてCo shu Nie初となる中国でのワンマンライブ『Co shu Nie Live Tour 2024 in China』が開催されることも決定した。詳細はオフィシャルサイトで。

リリース情報

2024.09.04 ON SALE

DIGITAL ALBUM『7 Deadly Guilt』

2024.09.11 ON SALE

ALBUM『7 Deadly Guilt』

Co shu Nie OFFICIAL SITE

https://coshunie.com