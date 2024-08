現在33歳の元スペイン代表DFは引き続きスペインでキャリアを続けるようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、23-24シーズン限りでバルセロナを退団し、現在は無所属となっていたマルコス・アロンソは、セルタ・デ・ビーゴへの完全移籍が決定したという。



レアル・マドリードの下部組織出身であるアロンソはこれまでにボルトンやフィオレンティーナ、サンダーランドを渡り歩くと、2016年8月にはチェルシーへ完全移籍。計6年間在籍したチェルシーでは公式戦通算212試合に出場し、29ゴール23アシストを記録するなど、長きに渡り主力として活躍。チェルシー在籍時にはプレミアリーグやチャンピオンズリーグ、FIFAクラブワールドカップやヨーロッパリーグ、UEFAスーパーカップ、FAカップといった数々のタイトルを獲得するなど、クラブの黄金期を支えていた。





Marcos Alonso to Celta Vigo, here we go! Agreement in place to join the club on free transfer, contract approved.



It will now depend on Financial Fair Play space to proceed with formal steps for Celta to sign former Barça LB.#MUFC never an option despite links. pic.twitter.com/G7gv7yoHOp