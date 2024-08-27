30MM「AC6」より「WEAPON SET」で重ショットガン「ZIMMERMAN」、「太陽守」などがキット化
【WEAPON SET 03】
2025年2月 発売予定
価格：1,650円
【WEAPON SET 04】
2025年3月 発売予定
価格：1,650円
(C)BANDAI SPIRITS 2019
2025年2月 発売予定
価格：1,650円
【WEAPON SET 04】
2025年3月 発売予定
価格：1,650円
BANDAI SPIRITSはプラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS」の「ARMORED CORE VI」シリーズより、「WEAPON SET 03」を2025年2月、「WEAPON SET 04」を2025年3月に発売する。価格はどちらも1,650円。
「WEAPON SET 03」は「SG-027 ZIMMERMAN」、「BO-044 HUXLEY」、「BML-G3/PO4ACT-01」、「HG-003 COQUILLETT」を収録したセット。「WEAPON SET 04」は「DF-GA-08 HU-BEN」、「DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU」、「BML-G1/P20MLT-04」、「BML-G2/P17SPL-16」を収録したセットとなる。いずれも左右で造形が異なるパーツを再現でき、一部パーツの展開も可能となっている。【第7回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
(C)BANDAI SPIRITS 2019
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