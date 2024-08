【WEAPON SET 03】2025年2月 発売予定価格:1,650円【WEAPON SET 04】2025年3月 発売予定価格:1,650円

BANDAI SPIRITSはプラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS」の「ARMORED CORE VI」シリーズより、「WEAPON SET 03」を2025年2月、「WEAPON SET 04」を2025年3月に発売する。価格はどちらも1,650円。

「WEAPON SET 03」は「SG-027 ZIMMERMAN」、「BO-044 HUXLEY」、「BML-G3/PO4ACT-01」、「HG-003 COQUILLETT」を収録したセット。「WEAPON SET 04」は「DF-GA-08 HU-BEN」、「DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU」、「BML-G1/P20MLT-04」、「BML-G2/P17SPL-16」を収録したセットとなる。いずれも左右で造形が異なるパーツを再現でき、一部パーツの展開も可能となっている。

【第7回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

