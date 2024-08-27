「30MM」、「AC6」より「ミルクトゥース」の立体化を予告か
【30MM「AC6」ミルクトゥース予告】
8月27日 公開
(C)BANDAI SPIRITS 2019
8月27日 公開
BANDAI SPIRITSは8月27日に配信した「第7回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて、「ARMORED CORE VI」に登場するAC「ミルクトゥース」を立体化すると取れる予告が公開された。
「ミルクトゥース」は「AC6」ゲーム中Chapter3「オーネスト・ブルートゥ排除」で戦闘するAC。チェーンソーと火炎放射器などで武装しており、人間としてのタガがはずれたような言動が特徴のパイロット「オーネスト・プルートゥ」の乗機。
【第7回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
#30ミニッツ発表会 にて公開された、- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) August 27, 2024
『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
30MM新商品 "サプライズ" 動画を公開。
詳細発表まで今しばらくお待ち下さい。#ARMOREDCORE #30MM pic.twitter.com/9qwHbu2xvx
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