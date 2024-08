【30MM「AC6」ミルクトゥース予告】8月27日 公開

BANDAI SPIRITSは8月27日に配信した「第7回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて、「ARMORED CORE VI」に登場するAC「ミルクトゥース」を立体化すると取れる予告が公開された。

「ミルクトゥース」は「AC6」ゲーム中Chapter3「オーネスト・ブルートゥ排除」で戦闘するAC。チェーンソーと火炎放射器などで武装しており、人間としてのタガがはずれたような言動が特徴のパイロット「オーネスト・プルートゥ」の乗機。

【第7回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)Bandai Namco Entertainmant Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.