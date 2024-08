超特急が、8月27日(火)にKアリーナで行われた<BULLET TRAIN Spring tour 2024 “Rail is Beautiful”>追加公演の終演後に、ユニバーサルミュージック連結後初となる21枚目のシングル「AwA AwA」を11月6日(水)に発売することを発表。合わせて特設サイトも開設した。シングルの仕様や収録曲などの詳細は後日発表される。さらに、8月8日にスタートした『Re-超特急』企画の中から、Re-mix&Mashup第2弾として、「BakaBakka」のRe-mix配信リリースも発表された。小芝居あり、煽りありのライブで盛り上がる楽曲「BakaBakka」を、クールでオシャレな音楽IQ高めのジャージービートにRe-mixした楽曲になっている。

ライブ・イベント情報



<BULLET TRAIN Spring tour 2024『Rail is Beautiful』>追加公演8月27日(火)Kアリーナ横浜 OPEN 17:00 / START 18:308月28日(水)Kアリーナ横浜 OPEN 16:30 / START 18:00 ※Thank you! SOLD OUT!!