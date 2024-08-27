ONE N′ ONLY、毎年恒例のクリスマスライブ開催決定
ONE N' ONLYが、毎年恒例となったクリスマスライブ＜ONE N' LIVE 2024 ハピホリ 〜Merry XmaSWAG〜＞の開催を発表した。
ONE N’ ONLYはこの夏、ファンクラブツアー＜ONE N’ ONLY FC TOUR 2024〜SWAG祭〜＞を東名阪で開催。タイトルにちなんで、夏祭りを模したセットでのパフォーマンスに加えて、胸キュンを賭けたゲームコーナーや質問コーナーなど、普段のライブとは違う形で客席との交流を楽しめる企画でSWAG(ファンの呼称)たちを喜ばせた。最終公演となる8月27日の東京公演MCにて、毎年恒例になったクリスマスライブ＜ONE N' LIVE 2024 ハピホリ 〜Merry XmaSWAG〜＞の開催をサプライスで発表し、会場に集まったSWAGからは大きな歓声があがった。
ONE N’ ONLYは10月2日(水)に3rdEP『Fiesta』をリリース予定で、EPのリリースを記念したイベントを9月1日から兵庫県、大阪府、愛知県、埼玉県、神奈川県の全5箇所で開催する。さらにEPを提げたライブツアー＜ONE N’ SWAG 2024 ¿Fiesta?＞を2024年9月〜2025年1月にかけて開催する。
ライブ・イベント情報
【東京】TOKYO DOME CITY HALL
12月24日(火) 開場18:00／開演19:00
12月25日(水) 開場17:30／開演18:30
全席指定： 8,500円(税込)
★ファンクラブ『SWAG』会員先行〈抽選〉お申込みはこちらから★
https://fc.one-n-only.jp/contents/ticket
リリース情報
2024年10月2日(水)リリース
詳細はこちら
https://one-n-only.jp/news/news30371/
【初回限定盤】
品番：ZXRC-2113
形態：1CD(7曲)＋1Blu-ray + 60Pブックレット（ライブフォトを含む）
価格：税抜8,000円/税込8,800円
【通常盤】
品番：ZXRC-2114
形態：1CD(7曲)＋24Pブックレット
価格：税抜2,500円/税込2,750円
【封入特典】
・初回限定盤/通常盤ともに
トレーディングカード(ソロ6種＋集合1種 全7種ランダム封入)
※初回盤・通常盤それぞれ別絵柄
【CD収録曲】
1. Fiesta
2. R.U.S.H
3. Free Hug
4. DOMINO
5. Too Much
6. Burn it out
7. ALL OUT ※初回限定盤のみ
7. Fight or Die ※通常盤のみ
【Blu-ray収録内容】
ONE N' SWAG 〜All out〜
2024.04.27 PACIFICO Yokohama National Convention Hall
Fight or Die
I’M SWAG
Shut Up! BREAKER
Category
YOUNG BLOOD
Beautiful
QUEEN
What’s Your Favorite?
DEJAVU
＞ONE N' SWAG 〜All out〜 Medley
ALL OUT
Turn it up
Set a Fire
L.O.C.A
LA DI DA
Sexy Beach Party Yes!!
ONE N' SWAG 〜All out〜 Dance Section
DOMINO
Video Chat
Freaking Happy
Nice Guy
HOLIDAY
GIFT
You are
OPEN
Hook Up
EVOL
Step Up
Call me
My Love
ライブ・イベント情報
■東京：東京国際フォーラム ホールC
2024年9月27日(金) 開場17:30／開演18:30
2024年9月28日(土)
<1部>開場13:30／開演14:30
<2部>開場18:00／開演19:00
■愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
2024年10月14日(月祝) 開場17:00／開演18:00
■大阪：大阪国際会議場(グランキューブ大阪)
2024年11月15日(金) 開場17:30／開演18:30
■東京：東京ガーデンシアター
2025年1月18日(土) 開場16:00／開演17:00
＜席種・料金・年齢制限＞
全席指定： 8,500円(税込) ※9/27〜11/15 東名阪ホール公演対象
全席指定： 9,000円(税込) ※1/18 東京ガーデンシアター公演のみ
公演チケットはオフィシャルファンクラブサイト「SWAG」にて先行受付開始。
詳細情報はこちら→ https://one-n-only.jp/news/news30106/